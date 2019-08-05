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"Коммерсант": праздник Лукашенко никто не испортит
Источник материала: Партизан
Российское издание
О выборах президента, которые могут пройти 30 августа 2020 года
Примечательно, что еще в марте Лукашенко говорил: «предстоящие два года не должны ввергнуть страну в какие-то потрясения», а сами выборы (и парламентские, и президентские) должны пройти «как праздник».
Сейчас уже можно предположить, что относительно президентских выборов его пожелание будет выполнено. Александр Лукашенко, которому 30 августа 2020 года исполнится 66 лет, уже объявил о своем выдвижении на шестой срок, так что высока вероятность того, что праздник ему никто не испортит.
О выборах парламентских: Членов верхней изберут 7 ноября, нижней — спустя десять дней (17-го)
"Когда в 2016 году власти допустили оппозицию в парламент, это дало свои бонусы. С белорусским парламентом начали общаться европейские парламенты, хотя с 1990-х годов они не признавали его легитимным органом власти, — комментирует российскому изданию ситуацию политический обозреватель Артем Шрайбман. — Но пропускать или нет оппозиционных депутатов на этот раз, и если да, то кого именно,— будут решать в администрации президента. И крайне трудно предугадать, какое решение они примут, взвесив все плюсы и минусы".
Что касается санкций, то они, по словам эксперта, вовсе не волнуют белорусское руководство, так как «от них остался мизер»: "Для галочки министр иностранных дел Беларуси просит отменить эти санкции, но на самом деле они никому не мешают".
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Российское издание комментирует предстоящие в Беларуси две политические кампании.
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