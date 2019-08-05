ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Коммерсант": праздник Лукашенко никто не испортит

06.08.2019 12:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российское издание комментирует предстоящие в Беларуси две политические кампании.



О выборах президента, которые могут пройти 30 августа 2020 года


Примечательно, что еще в марте Лукашенко говорил: «предстоящие два года не должны ввергнуть страну в какие-то потрясения», а сами выборы (и парламентские, и президентские) должны пройти «как праздник». 

Сейчас уже можно предположить, что относительно президентских выборов его пожелание будет выполнено. Александр Лукашенко, которому 30 августа 2020 года исполнится 66 лет, уже объявил о своем выдвижении на шестой срок, так что высока вероятность того, что праздник ему никто не испортит.


О выборах парламентских: Членов верхней изберут 7 ноября, нижней — спустя десять дней (17-го)

"Когда в 2016 году власти допустили оппозицию в парламент, это дало свои бонусы. С белорусским парламентом начали общаться европейские парламенты, хотя с 1990-х годов они не признавали его легитимным органом власти, — комментирует российскому изданию ситуацию политический обозреватель Артем Шрайбман. — Но пропускать или нет оппозиционных депутатов на этот раз, и если да, то кого именно,— будут решать в администрации президента. И крайне трудно предугадать, какое решение они примут, взвесив все плюсы и минусы".

Что касается санкций, то они, по словам эксперта, вовсе не волнуют белорусское руководство, так как «от них остался мизер»: "Для галочки министр иностранных дел Беларуси просит отменить эти санкции, но на самом деле они никому не мешают".
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское издание комментирует предстоящие в Беларуси две политические кампании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Солигорский РОВД с февраля разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика