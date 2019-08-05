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«Молочного короля» приговорили к 7,6 годам усиленного режима за коррупцию

06.08.2019 13:05 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экс-руководителя КУП «Миноблмясомолпром» приговорили к 7 годам 6 месяцам заключения в колонии усиленного режима. 

Владимир Лапицкий занимал свою должность с марта 2017 года, до этого он 15 лет возглавлял ОАО «Борисовский молочный комбинат» (ныне ОАО  «Здравушка-милк»).

В июле 2018 года сотрудники ГУБЭП МВД за получение взятки в сумме 85 тыс. евро задержали генерального директора холдинга. По словам старшего оперуполномоченного по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероники Посметьевой, гендиректор поучил взятку от представителя одной из коммерческих структур за обеспечение победы в тендере на поставку оборудования холдингом и его своевременную оплату. При проведении обыска по месту жительства у топ-менеджера было изъято в эквиваленте 140 тыс. долларов США. Позднее у Лапицкого конфисковали конфискован автомобиль «Лексус», золотой слиток весом 100 гр. и все деньги, добытые преступным путем.

«Оперативники ГУБЭП установили многочисленные эпизоды получения незаконных денежных вознаграждений экс-руководителем от иных представителей коммерческих структур за покровительство и содействие в поставках молочной продукции белорусским и иностранным компаниям, а также предоставление подрядов на выполнение строительно-монтажных работ на сельскохозяйственных объектах холдинга», - говорится в сообщении ГУБЭП.

Там также отмечается, что осужденный возместил в доход государства более 350 тыс. рублей. Суд Заводского района Минска за получение взятки в особо крупном размере (ст. 430 ч. 3 УК Республики Беларусь) к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Пока приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Примечательно, что на сайте Миноблисполкома, генератором холдинга «Мясомолпром» по-прежнему значится Владимир Лапицкий.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-руководителя КУП «Миноблмясомолпром» приговорили к 7 годам 6 месяцам заключения в колонии усиленного режима. 
 
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