Что делать в грозу: новый тест в мобильном приложении «МЧС Беларуси: помощь рядом»

Источник материала: Новости Дзержинска

Погода в Беларуси удивляет своей нестабильностью, бросаясь то в жар, то в холод. Поэтому нужно быть готовым к разным сценариям, в том числе и к грозе.

Чтобы процесс обучения правилам безопасности был максимально интересным и комфортным, мы подготовили для вас новый тест в мобильном приложении «МЧС Беларуси: помощь рядом». Его можно найти в разделе «Проверь себя». С семнадцатью вопросами предстоит справиться всего за 15 минут.

Напомним, что приложение «Помощь рядом» появилось в 2016 году на платформе Android . На PlayMarket у него более 150 тысяч скачиваний и рейтинг 4,6. Оно помогает сориентироваться в экстренной ситуации по принципу «5 шагов на спасение», оповещает о неблагоприятных и опасных явлениях и рассказывает о рекомендациях спасателей в таких условиях. Со всех экранов приложения доступна экстренная кнопка, которую можно настроить по желанию пользователя. А другие тесты на тему безопасности можно пройти в разделе «Проверь себя». К слову, совсем недавно мир увидела долгожданная iOS-версия приложения .



