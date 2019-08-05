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Курсы валют и криптовалют на сегодня

06.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Российский рубль обвалился на минимум за 215 дней, евро подскочил до максимума почти за месяц. Биткойн +456.21.

Курс доллара снизился на 0,0031 рубля до 2,0532 BYN/USD. Доллар покинул максимум за 47 дней, подешевев впервые за 11 дней. До этого была серия из шести повышений подряд, за время которой курс доллара подскочил на 0,0292 BYN.

Курс евро подскочил ещё на 0,0119 рубля до 2,3018 BYN/EUR — максимум за 29 дней. За последние семь торгов курс евро подскочил на 0,0442 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0109 рубля до 3,1529 BYN/100 RUB. За последние пять дней торгов рубль РФ обвалился уже на 0,0591 BYN.

Bitcoin − 12222.1$ (+456.21);

Bitcоin Cash/ВСС – 352.37$ (+7.37);

DigitalCash − 111.21$ (+3.15);

Еthеreum − 233.69$ (+4.38);

ZCаsh − 66.33$ (-0.26);

Monero − 96.36$ (+3.63).


 
 
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Российский рубль обвалился на минимум за 215 дней, евро подскочил до максимума почти за месяц. Биткойн +456.21.
 
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