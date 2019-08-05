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Лукашенко заявил, что Китай безвозмездно построит в Минске стадион и бассейн

06.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Китай готов начать строительство футбольного стадиона и бассейна в Минске в первой половине следующего года, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

«Во время моего последнего визита в Китай Си Цзиньпин продемонстрировал всем нам макеты этих объектов. Подчеркну – строительство таких спортивных объектов в Минске в рамках сотрудничества Беларуси и Китая является беспрецедентным и должно стать примером для других проектов, которые планируется реализовать в будущем», – сказал Лукашенко в ходе совещания.

Китайская сторона будет строить эти объекты безвозмездно в качестве технико-экономической помощи. Белорусский лидер призвал «не волокитить китайцев» и создать все необходимые условия, чтобы построить бассейн и национальный стадион в кратчайшие сроки, на должном уровне и по международным стандартам.

По его словам, оба объекта будут построены к 2023 году. Лукашенко подчеркнул, что они нужны стране. «Потому что это не государство, которое не имеет таких национальных объектов», – добавил президент.

Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в апреле заявил, что Пекин всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси в любой сфере.



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Теги: Минск
 
 
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По словам белорусского президента, КНР готова начать строительство объектов в первой половине следующего года. Глава государства призвал «не волокитить...
 
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