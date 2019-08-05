Температура воздуха ночью составит от 11 до 17 градусов тепла, по востоку местами - 8-10 со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов тепла, по югу - до 25-28.
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Дожди с грозами и до 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 августа
06.08.2019 13:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 11 до 17 градусов тепла, по востоку местами - 8-10 со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов тепла, по югу - до 25-28.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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