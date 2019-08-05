ОМОН подкрадывается к кошке: появился бот, который добавляет на любое фото силовиков

Источник материала:
Tut.by
В Telegram появился бот FreeOmon, который добавляет на любые изображения сотрудников ОМОН. Как пишет Meduza, на него обратил внимание пользователь твиттера Анатолий Капустин.
Нашёл в телеграме МАКСИМАЛЬНО ПРОКЛЯТОГО БОТА который на любые фотки добавляет омоновцев!
АААААААААhttps://t.co/pBKFvgkxft pic.twitter.com/nM207OUmPb
— анатолий ноготочки
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ОМОН подкрадывается к кошке: появился бот, который добавляет на любое фото силовиковСобрали наиболее интересные результаты.
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Нашёл в телеграме МАКСИМАЛЬНО ПРОКЛЯТОГО БОТА который на любые фотки добавляет омоновцев!
АААААААААhttps://t.co/pBKFvgkxft pic.twitter.com/nM207OUmPb
21.by