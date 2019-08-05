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В Беларуси в самолетах разрешат торговать беспошлинными товарами из магазинов duty free

06.08.2019 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси разрешили торговать в самолетах алкоголем и сигаретами, которые туда были загружены из магазинов беспошлинной торговли. Об этом говорится в указе № 296 от 5 августа «О беспошлинной торговле на бортах воздушных судов», который подписал президент, сообщает Национальный правовой интернет-портал.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Документ установил порядок беспошлинной торговли на бортах самолетов белорусских авиакомпаний. Это значит, что «Белавиа» получит разрешение на разносную торговлю товарами без пошлин во время международных авиарейсов.

В указе прописано, что на бортах самолетов можно будет продавать алкогольные напитки и табачные изделия, которые были загружены на самолеты из магазинов беспошлинной торговли и во время перелетов используются как припасы, вывозимые за таможенную территорию ЕАЭС.

Чтобы лицензии магазинов беспошлинной торговли распространялись и на продажу товаров в самолетах, авиакомпаниям нужно будет заключать с ними договоры о сотрудничестве по реализации товаров на бортах воздушных судов.

Указ вступит в силу после его официального опубликования.

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Об этом говорится в указе № 296 от 5 августа «О беспошлинной торговле на бортах воздушных судов», который подписал президент.
 
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