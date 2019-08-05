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В Беларуси в самолетах разрешат торговать беспошлинными товарами из магазинов duty free
Источник материала: Tut.by
В Беларуси разрешили торговать в самолетах алкоголем и сигаретами, которые туда были загружены из магазинов беспошлинной торговли. Об этом говорится в указе № 296 от 5 августа «О беспошлинной торговле на бортах воздушных судов», который подписал президент,
Документ установил порядок беспошлинной торговли на бортах самолетов белорусских авиакомпаний. Это значит, что «Белавиа» получит разрешение на разносную торговлю товарами без пошлин во время международных авиарейсов.
В указе прописано, что на бортах самолетов можно будет продавать алкогольные напитки и табачные изделия, которые были загружены на самолеты из магазинов беспошлинной торговли и во время перелетов используются как припасы, вывозимые за таможенную территорию ЕАЭС.
Чтобы лицензии магазинов беспошлинной торговли распространялись и на продажу товаров в самолетах, авиакомпаниям нужно будет заключать с ними договоры о сотрудничестве по реализации товаров на бортах воздушных судов.
Указ вступит в силу после его официального опубликования.
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Об этом говорится в указе № 296 от 5 августа «О беспошлинной торговле на бортах воздушных судов», который подписал президент.
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