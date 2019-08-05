«Мы были возмущены халатным отношением работников железной дороги»

Источник материала: Аргументы и факты

Через свою любимую газету решила сообщить о неприятном инциденте, который произошел с моим мужем. Весной со станции «Лесная» он ехал в Барановичи. Ожидая поезд, присел на привокзальную скамейку. Вскоре, когда муж решил встать с нее, брюки словно приклеились к скамье.

Оказалось, что накануне скамейки покрасили. Никаких информационных листов или ограждений поблизости не было. Погода в то время была еще не совсем теплая, краска подсохла, поэтому муж сразу и не заметил ничего необычного. В результате были испорчены новые брюки, что для пенсионера существенно, муж расстроился, из-за этого поднялось давление. Пострадали и другие пассажиры, это подтвердила работник станции.

Мы были возмущены таким халатным отношением работников железной дороги к своим обязанностям и к пассажирам. На мое обращение в отделение в БЖД получила «отписку», что виновных найти не представляется возможным. Получается, мы остались один на один со своей проблемой. Обидно за такое равнодушие…

Г. Милок, Барановичи