Мужчина с 3,5 промилле пытался продать украденную у друга Audi и катался с покупателем по району

Источник материала: Tut.by

В Каменецком районе задержали пьяного водителя, который ехал на чужом авто, сообщает МВД.



Фото: МВД

Около 16.20 инспекторы остановили возле деревни Бушмичи Audi. Во время проверки выяснилось, что легковушку ночью похитили из гаража в агрогородке Большие Мотыкалы.

За рулем находился 40-летний житель Брестского района. Он рассказал, что накануне выпивал с владельцем Audi. Когда тот уснул, он спустился в гараж, завел авто и поехал кататься. Потом он решил продать чужую легковушку. Приехал к знакомому в Каменецкий район, договорился о цене и вместе с ним поехал на Audi по району, чтобы проверить ее технические возможности.

Медицинское освидетельствование водителя показало 3,5 промилле. Кроме того, у него не было прав. На нарушителя составили три протокола: за езду в состоянии опьянения, без прав и непристегнутый ремень безопасности.

Кроме того, возбудили дело за кражу.