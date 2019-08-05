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Избирательные комиссии по выборам в парламент должны быть сформированы до 2 сентября

06.08.2019 12:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Окружные и областные избирательные комиссии  по выборам депутатов и сенаторов должны быть сформированы до 2 сентября, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

"Первый этап избирательной кампании (парламентской – ИФ) - это формирование окружных, областных и Минской городской избирательных комиссий. Образование их произойдет по 2 сентября включительно", - сказала Ермошина журналистам во вторник в Минске.

Больше всего избирательных комиссий будет сформировано в Минске – 21, меньше всего в Гродненской и Могилевской областях – по 14.

Глава ЦИК отметила, что  после 2 сентября претенденты в кандидаты в депутаты смогут подавать документы о регистрации инициативных групп по сбору подписей избирателей для выдвижения.

Как сообщалось, выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, Палату представителей Национального собрания - на 17 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Окружные и областные избирательные комиссии  по выборам депутатов и сенаторов должны быть сформированы до 2 сентября, заявила председатель Центризбиркома Лидия...
 
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