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Очередной форум "Минского диалога" пройдет 7-8 октября, приглашен Лукашенко

06.08.2019 12:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Очередной форум "Минского диалога" по вопросам европейской безопасности пройдет 7-8 октября, как и в прошлом году, на него приглашены высшие должностные лица Беларуси и ряда других стран.

"Задача этого форума – служить своеобразной дискуссионной площадкой для различных политических и геополитических центров", - сообщил программный координатор совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов, анонсируя форум на пресс-конференции в Минске во вторник.

"В рамках организации этого мероприятия мы стараемся поддерживать двоякий баланс: мы приглашаем спикеров из различных стран – США, России, Китая, стран Центральной Азии, Европы. С другой стороны, поддерживаем функциональный баланс, приглашая и действующих официальных лиц высокого уровня, и бывших политиков, которые имеют опыт на международной арене, и экспертов с тем, чтобы у нас получился продуктивный обмен информацией для того, чтобы каким-то образом повлиять, в том числе, на формулирующуюся политику", - отметил Мельянцов.

Он пока не был готов назвать высших должностных лиц, которые планируют принять участие в форуме в текущем году, однако заметил, что приглашения разосланы "максимально широко". В том числе надеются на участие президента Беларуси Александра Лукашенко, как и в прошлом году.

"Пока можно назвать несколько звучных имен. В форуме примет участие бывший  командующий американскими вооруженными силами в Европе генерал Бен Ходжес, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко, управляющий директор Kissinger Associates Томас Грэм", - уточнил Мельянцов.

"Российская представленность будет достаточно большая, как и западноевропейская", - добавил он.

Программа форума предполагает различные форматы –  пленарные секции, параллельные интерактивные сессии, вечерние панели, рабочие завтраки и партнерские мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Очередной форум "Минского диалога" по вопросам европейской безопасности пройдет 7-8 октября, как и в прошлом году, на него приглашены высшие должностные лица...
 
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