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Более 11 тыс. белорусов в январе-июне обратились к врачам за помощью после контакта с опасными животными

06.08.2019 12:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

За оказанием помощи после укусов животных за шесть месяцев 2019 года обратились более 11 тыс. человек, сообщила заведующий отделением особо опасных инфекций Государственного учреждения образования "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Анастасия Лешкевич.

"Более 11 тысяч человек обратились в учреждения здравоохранения за оказанием антирабической помощи за шесть месяцев текущего года. Из них 28,4% - дети до 18 лет. За аналогичный период 2018 года всего за антирабической помощью обратилось 10 376 человек, из них 2 907 – дети", - сообщила Лешкевич  на пресс-конференции в Минске во вторник.

Лешкевич отметила, что наиболее высокая обращаемость населения регистрировалась в Гомельской, Минской и Могилевской областях.

Также за шесть месяцев 2019 года был зарегистрирован 21 случай массового контакта людей с больными бешенством животными, в котором пострадали 174 человека, из них 29 детей. За аналогичный период минувшего года зарегистрировано 10 случаев, в которых пострадали 116 человек, из них 20 детей.

В целом по республике 65,4% от всех обратившихся за антирабической помощью отмечали контакт с домашними животными: кошками и собаками. Врачи считают опасными не только укусы животных, которые могут быть больны бешенством, а также любой контакт с ними – ослюнявливание либо царапание. И советуют уже в первые сутки после контакта с незнакомым или диким животным обращаться к врачам.

"Бешенство – абсолютно смертельное заболевание, от которого существует лишь профилактика", - напомнила Лешкевич.

Между тем, случаи заболевания бешенством у людей не были зарегистрированы в Беларуси с 2012 года.

"С 2012 года мы не регистрировали случаи бешенства у людей в Беларуси. Считаем, причиной тому – прививки, которые проводятся и животным, и людям, вступившим с ними в контакт, от бешенства", - отметила она.

Согласно статистике, за первое полугодие 2019 года наблюдается снижение числа случаев заболевания бешенством среди животных в  1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (с 337 случаев до 223).

В структуре заболеваемости по категориям животных 63% составляют дикие животные. 84% всех бешеных диких животных составляли лисицы. Бешенство диких животных снизилось в 2019 году по сравнению с 2018-м в 1,6 раза, заболевание бешенством сельскохозяйственных животных в 2,2 раза.

 
Теги: Минск
 
 
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За оказанием помощи после укусов животных за шесть месяцев 2019 года обратились более 11 тыс. человек, сообщила заведующий отделением особо опасных инфекций...
 
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