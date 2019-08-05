Источник материала: Интерфакс

ООО "Штотц Торговый Дом" , ЗАО Банк "Решение" , Консорциум немецких банков АКА подготовили совместную программу финансирования поставок современной сельхозтехники из Германии, которую представили участникам выставки "Белагро 2019".

В гостиничном комплексе Грин Парк состоялась международная конференция "Современные техника и технологии для сельского хозяйства", на которой ЗАО "Банк Решение" представило новую стратегию, направленную на кредитование реального сектора экономики, в том числе сельского хозяйства.

Представители немецких компаний STOTZ, CLAAS, AMAZONE-Werke и B. Strautmann & Söhne GmbH & Co. KG продемонстрировали последние достижения немецкого сельскохозяйственного машиностроения и предложения по их использованию в аграрном секторе.

В рамках программы конференции были рассмотрены следующие вопросы:

современные техника и технологии в сельском хозяйстве;

ЗАО "Банк "Решение" и его новая стратегия поддержки аграрного сектора;

последние достижения немецкого сельскохозяйственного машиностроения;

совместные программы Банка "Решение" и немецких банков по финансированию сельскохозяйственной техники из Германии.

Немецкие банки готовы финансировать поставку современной немецкой сельхозтехники

Представитель Консорциума немецких банков АКА Дитер Райс представил программу и условия финансирования поставок немецкой техники и оборудования в рамках кредитных линий, предоставляемых белорусским банкам под страховое покрытие Ойлер Гермес (Euler Hermes).

- До недавнего времени только крупные банки имели возможность обращаться за кредитной поддержкой в консорциум немецких банков АКА. В прошлом году такое право получил относительно небольшой, но по нашему мнению, перспективный банк ЗАО "Банк Решение". Таким образом, в Беларуси появился еще один банк, который может использовать кредитную поддержку немецких банков.

Мы предоставляем кредитные ресурсы ориентировочно на условиях Euribor + 1,5% на срок от 3 до 7 лет. Кредитные ресурсы должны быть застрахованы в немецкой страховой компании Euler Hermes. Страховка может существенно повлиять на стоимость ресурсов, т.е. увеличить их в среднем на 1,5% из расчета годовой стоимости ресурсов, но все равно стоимость ресурсов остается приемлемой для белорусского рынка. Особенно с учетом того, что речь идет о долгосрочных ресурсах. Если белорусское правительство примет меры по повышению странового рейтинга (в настоящее время Беларусь находится в 6 группе согласно классификации ОЭСР), то стоимость страхования значительно снизится, что повлечет за собой снижение общей стоимости ресурсов. С учетом нашей многолетней работы с белорусскими банками и проектами, Беларусь уже давно могла иметь более высокий уровень рейтинга.

При предоставлении денежных ресурсов мы всегда подходим к каждому проекту индивидуально, хотя заключаем с банками базовое кредитное соглашение, где отражаются основные положения предоставления кредитных ресурсов. Например, если белорусский заемщик на этапе приобретения техники или оборудования не в состоянии сделать предоплату 15% от стоимости проекта или страховое покрытие, то АКА может включить стоимость страховки в тело кредита, на 15% предоставить торговое финансирование до 2 лет. После поставки оборудования мы даем полгода отсрочки погашения основного долга, затем погашение происходит равными частями два раз в год. Это наша обычная практика, но могут быть и другие согласованные графики погашения.

ООО "Штотц Торговый Дом" — единственный представитель и сервисный партнер компании CLAAS в Беларуси

Петер Штотц, сын известного первооткрывателя белорусского рынка для немецкой сельскохозяйственной техники и технологий Лоренца Петера Штотца, представил новую стратегию присутствия на белорусском рынке.

- Наша компания много сделала для создания инфраструктуры по оказанию сервиса поставленной в прошлом и поставляемой в будущем немецкой техники. За более чем 20 лет работы в Беларуси наша компания поставила для белорусских аграриев более 600 зерноуборочных комбайнов, более 600 кормоуборочных, 100 тракторов, других различный видов сельхозтехники.

Для того, чтобы компания CLAAS разрешила поставлять свою технику в Беларусь, нам надо было организовать сервисные центры по обслуживанию по всей Беларуси. Все специалисты наших сервисных центров прошли стажировку на заводах CLAAS. Мы гарантируем высокое качество и оперативную поддержку техники CLAAS в любое время года.

Мы много сделали для внедрения новых технологий в сельское хозяйство Беларуси, и собираемся в дальнейшем тесно сотрудничать с белорусскими аграриями, т.к. видим здесь хорошие перспективы. Мой отец подробно изложил современные подходы к ведению сельского хозяйства в своей книге "Современное сельское хозяйство", которые, надеюсь, будут интересны и белорусским аграриям.

Мы знаем, что в Беларуси есть развитое сельскохозяйственное машиностроение и есть поддержка белорусского правительства для широкого внедрения техники отечественного производства. Но мы также уверены в том, что присутствие машин от одного из мировых лидеров, например, CLAAS, будет только способствовать росту конкурентоспособности белорусских комбайнов и тракторов. Белорусским инженерам будет на что равняться.

Кроме того мы намерены внедрять новейшие технологии, такие как прецизионное сельское хозяйство, системы кормов в полимерных рукавах, оросительные системы и др.





CLAAS — мировой лидер современной сельхозтехники

Д-р Райнер Таушер, представитель Stotz Agro-Service GmbH & Co. KG, в прошлом топ-менеджер компании CLAAS, представил новую программу поставок и гарантийного обслуживания современных сельскохозяйственных машин от компании CLAAS. Техника от мирового лидера CLAAS присутствует на белорусском рынке более 20 лет и ее знают многие белорусские аграрии.

- За это время мы не только поставляли современную немецкую сельскохозяйственную технику, но также внедряли передовые технологии, организовывали поездки белорусских аграриев на сельскохозяйственные выставки в Германию, организовывали учебные семинары, посещали немецкие фермы и хозяйственные предприятия, обменивались опытом. Для многих наших белорусских партнеров – это был первое знакомство с другими подходами к ведению сельского хозяйства.

Д-р Таушер также отметил, что в настоящее время перед сельским хозяйством стоит очень важная задача — организовать производство в достаточном количестве питательных и доступных по цене, здоровых продуктов питания для населения Земли, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд. человек, которое продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек. Это серьезный вызов сельскому хозяйству не только развитых стран, но и стран Центральной и Восточной Европы, где сельское хозяйство всегда было значимой отраслью экономики и имеет большой потенциал для своего развития.

Глобальные изменения климата делают непригодными для ведения сельского хозяйства целые регионы земного шара, прежде всего страны с жарким и засушливым климатом. Поэтому проблемы с продовольствием надо решать уже сегодня. Если глобальное потепление продолжиться нынешними темпами, то к 2030 г. средняя температура воздуха на планете повысится на 3˚С. Выбросы парниковых газов достигнут своего максимума, и глобальные изменения климата могут стать необратимыми. Даже при потеплении климата на 2˚С, возможно, придется переселить в другие регионы Земли более миллиарда человек.

Принято считать, что Беларуси глобальные изменения климата скорее пойдут на пользу. Еще больше заколосятся поля, приусадебные хозяйства увьют виноградники, сократятся расходы на отопление. Да, но это может привести к увеличению насекомых-вредителей, погодные катаклизмы будут происходить чаще.

В настоящее время более половины миллиарда людей на нашей планете страдают от голода, растет качественный и количественный спрос на обеспечение продовольствием. Чтобы прокормить население земного шара необходимо в последующие 30 лет удвоить сельскохозяйственное производство.

Важные индикаторы мирового сельского хозяйства:

1,3 млрд человек: во всем мире в сельском хозяйстве занято 1,3 млрд. человек, что составляет 40 % от общего числа работающих.

0,15 га/человека: в 1970 г. на одного человека приходилось 0,3 га пригодной для возделывания земли. К 2050 г. этот показатель сократится вдвое и составит 0,15 га.

11% земной поверхности: сегодня пригодными для использования в сельском хозяйстве являются 5,6 млрд. гектар, что составляет 11% земной поверхности.

Мега-задачи для сельского хозяйства

В следующие 30-40 лет придется удвоить сельскохозяйственное производство, чтобы обеспечить продовольствием население земли. Для этого необходимо реализовать следующие мероприятия:

оптимизация использования сельскохозяйственных угодий;

внедрение современной высокопроизводительной техники;

автоматизация всех бизнес-процессов;

снижение производственных затрат;

обучение специалистов сельского хозяйства новым технологиям.

В Беларуси имеется огромное количество земель, пригодных для земледелия. Это природное достояние, которое требует заботливого ухода и рачительного использования. Мы готовы вносить достойный вклад в развитие сельскохозяйственного производства не только поставками высокопроизводительной техники, но и внедрением передовых технологий.



Образцы высокопроизводительной техники

Йоахим Ольденбург, региональный менеджер Claas Global Sales GmbH, представил стратегию развития крупнейшего машиностроительного концерна, продукция которого хорошо известна во всем мире, в том числе и в Беларуси.

- На белорусских полях работает много образцов техники бренда, многие хозяйства хотели иметь у себя высококачественную немецкую технику. Беларусь остается приоритетным рынком для концерна. На белорусских землях отрабатываются новые решения, технологии, которые впоследствии внедряются в других странах Центральной и Восточной Европы.

B. Strautmann & Söhne GmbH & Co. KG — передовые технологии для животноводства

Фирма B. Strautmann & Söhne GmbH & Co. KG представила последние разработки немецких инженеров для подготовки и раздачи кормов на животноводческих комплексах. Данные разработки облегчают работу животноводов, значительно увеличивают экономическую эффективность животноводства.

Хуберт Полер представил образцы техники для приготовления и раздачи кормов. Представленные видеролики наглядно показали высокие характеристики этой техники, которые заменяет ручной труд в животноводстве.

Техника Strautmann вызвала большой интерес у белорусских аграриев, поскольку животноводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства Беларуси.

AMAZONE H. Dreyer GmbH & Co. KG — крупнейший производитель сельскохозяйственной и коммунальнйо техники

Йенс Майсснер, региональный менеджер, представил новейшие распределители удобрений, техника для защиты растений и обработки почвы, сеялки.

Компания Amazone на протяжении более ста лет является мировым лидером в производстве с/х техники. Amazone давно и хорошо известна сельхозпроизводителям Беларуси как надежный партнер предлагающий технику как небольшим сельхозпредприятиям, так и крупным производителям.

Техника Amazone помогает получить максимально высокую отдачу от полей при малых затратах.

Компания предлагает на рынке Беларуси плуги, культиваторы, дисковые бороны, посевные агрегаты, сеялки, опрыскиватели, распределители минеральных удобрений и т.д.

"Банк Решение": стратегия поддержки аграрного сектора

Сергей Будников, председатель правления ЗАО "Банк Решение", кратко представил новую стратегию банка, одной из важнейших задач которой является поддержка инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. С этой целью банк выходит на международные рынки капитала с целью привлечения ресурсов для реализации такого рода проектов.

ЗАО "Банк Решение" — ключевое звено промышленно-финансовой группы, в которую входят промышленные, научно-производственные и строительные предприятия. ЗАО "Банк "Решение" предлагает совместную программу финансирования сельхозтехники из Германии.

Совместная программа финансирования сельхозтехники из Германии

Кирилл Капустин, заместитель директора департамента корпоративного бизнеса, представил условия финансирования и технологию предоставления кредитной поддержки поставок сельскохозяйственной техники из Германии. Также была подробно представлена процедура оформления кредитов.

Представитель банка заявил, что оценка платежеспособности, подготовка ТЭО, оформление всей необходимой документации займет всего несколько дней, многие подготовительные работы будут выполнены сотрудниками банка.

В настоящее время маркетинговая служба банка внимательно изучает рынок потребителей сельскохозяйственной техники, платежеспособность и ориентацию аграриев на те или иные виды техники. В каждом регионе банк имеет свой филиал, где представители корпоративного бизнеса всегда готовы принять или посетить потенциальных клиентов с целью организации поддержки финансирования поставок.

Конференция вызвала большой интерес не только у аграриев, но также у других потенциальных потребителей немецкой техники и оборудования.

Справочно:

ООО "Штотц Торговый Дом" присутствует на белорусском рынке более 20 лет. Компания имеет тесные партнерские отношения с крупнейшими немецкими производителями, немецкими банками, страховой корпорацией Euler Hermes, имеет опыт организации проектного и торгового финансирования, уделяет большое внимание внедрению современных технологий в области сельского хозяйства.

ЗАО "Банк "Решение" действует с 1994 года. Акционерами банка в настоящее время являются компании ALM Investments FZE (ОАО) и белорусские компании СООО "Интерспортпроект" и СООО "Сатурн-Инфо". Банк активно развивает кредитование корпоративного бизнеса.

Консорциум немецких банков AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH основан в 1952 году. В настоящий момент его акционерами являются 17 крупнейших банков Германии. Основная цель банка - оказание поддержки в финансировании внешнеторговых операций.

Гостиничный комплекс Грин Парк является востребованной площадкой для проведения бизнес-мероприятий, конференций различного уровня с участием иностранных бизнесменов с учетом близости к международному аэропорту "Минск" и безвизовому режиму въезда в Беларусь для граждан ЕС, ряда стран Америки и Азии. Удобная логистика, прекрасная белорусская природа, отличный конференц-сервис и настоящее белорусское гостеприимство делают Грин Парк Отель все более популярным для бизнесменов и туристов, авиаэкипажей и транзитных пассажиров.

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