Беларусь закончит внутреннее согласование визового договора с ЕС к осени и рассчитывает на его подписание – премьер

Источник материала: Интерфакс

Правительство Беларуси завершит внутренние процедуры согласования соглашения с ЕС об упрощении визового режима до осени и рассчитывает на подписание документа в течение осени, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

"Думаю, с нашей стороны мы до осени закончим все внутригосударственные процедуры для согласования документа. Очень надеюсь, что осенью соглашение будет подписано. По крайней мере, белорусская сторона будет делать все для того, чтобы это хорошее событие состоялось", - сказал Румас во вторник на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин по случаю завершения ее дипломатической миссии в Минске.

Главу правительства цитирует госагентство БелТА .

Румас также поблагодарил Викторин за личный вклад в развитие хороших отношений Беларуси и Евросоюза. "Последние четыре года мы наблюдаем заметный прогресс в наших отношениях, об этом говорят и цифры растущего товарооборота", - сказал премьер-министр.

"Еще одним доказательством того, что отношения начинают выходить на новый уровень, является возросшее количество визитов еврокомиссаров в Беларусь - еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана, еврокомиссара по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтера Эттингера, мы ждем госпожу Могерини (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини - ИФ)", - добавил Румас.

Он также отметил, что в Минске приоритетами взаимодействия Беларуси с ЕС считают завершение переговоров по вступлению Беларуси во ВТО и развитие кредитно-инвестиционного сотрудничества с европейскими фининститутами.