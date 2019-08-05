На форуме «Минского диалога» ждут Лукашенко

Источник материала: Ежедневник





Организаторы форума «Минского диалога» пригласили участвовать в нем президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, на пресс-конференции директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман. В прошлом году президент страны высказывал готовность участвовать в форуме, пишет reform.by .

Вместе с тем Евгений Прейгерман не стал говорить, был ли получен ответ на приглашение. Организаторы также хотели бы видеть на форуме высших должностных лиц не только Беларуси, но и других стран. Соответствующие приглашения направлены. О результатах обещают сообщить позже.

Форум «Минского диалога» состоится в белорусской столице 7-8 октября. Его тема — «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

«Тема может показаться чрезмерно драматизированной, но драматизированной является та ситуация, в которой мы оказались, и она становится все более драматической. В пятницу распался еще один столп стратегической стабильности: перестал существовать ДРСМД. Форум станет первой площадкой, где репрезентативно мы будем обсуждать региональную безопасность в условиях после ДРСМД. Европа оказывается в самом центре гонки вооружений», — отметил Евгений Прейгерман.

Организаторы форума стремятся к тому, чтобы он стал площадкой, где стороны говорят не друг о друге, а друг с другом.

«Амбиция, задача форума — служить дискуссионной площадкой для различных политических и геополитических центров. Мы старались поддерживать баланс: приглашаем спикеров из разных стран. С другой стороны мы поддерживаем баланс функциональный: приглашаем и действующих официальных лиц и бывших политиков, приглашаем экспертов, академических, работающих в рамках исследовательских центров», — добавил программный координатор Совета «Минский диалог» Денис Мельянцов.

По информации организаторов, к форуму будет подготовлен доклад о региональной безопасности. Сейчас уже очевидна основная тенденция — милитаризация.

«Это, к сожалению, подтверждение того, что гонка вооружений началась и набрала какие-то обороты», — сказал Евгений Прейгерман.

Программа форума будет обширной. Она предполагает не только дискуссии, но и презентации конкретных исследований. Сейчас организаторы ведут переговоры с исследовательскими группами, которые могли бы презентовать свои работы в Минске.

Среди тем дискуссий заявлена безопасность в Восточной Европе и Европе в целом, возможности для остановки дальнейшей эскалации, соприкосновения интеграционных блоков (ЕС, ЕАЭС, «Пояса и Пути»), ситуация на Донбассе, транзит власти в Центральной Азии и другие.

Организаторы назвали некоторых участников, которые подтвердили выступления на «Минском диалоге». Это бывший командующий американскими вооруженными силами в Европе Бен Ходжес, бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, управляющий директор Kissinger Associates Томас Грэм.