Пинчанин выращивал галлюциногенные грибы в гараже

Источник материала: Пинский Вестник

В Пинске 38-летний местный житель оборудован гаражом для выращивания галлюциногенных грибов, их споры он высылал по почте в соседние страны: Россию и Украину. Он был задержан правоохранителями.



Об этом на пресс-конференции журналистам сообщили в Пинском ГОВД. В гараже было изъято 0,4 г психотропных веществ, четыре контейнера с грибницей, два шприца со спорами и необходимое оборудование.



Подготовила Наталья ЛЕШКЕВИЧ