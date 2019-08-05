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Пинчанин выращивал галлюциногенные грибы в гараже
06.08.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> В Пинске 38-летний местный житель оборудован гаражом для выращивания галлюциногенных грибов, их споры он высылал по почте в соседние страны: Россию и Украину. Он был задержан правоохранителями.
Об этом на пресс-конференции журналистам сообщили в Пинском ГОВД. В гараже было изъято 0,4 г психотропных веществ, четыре контейнера с грибницей, два шприца со спорами и необходимое оборудование.
Подготовила Наталья ЛЕШКЕВИЧ
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В Пинске 38-летний местный житель оборудован гаражом для выращивания галлюциногенных грибов, их споры он высылал по почте в соседние страны: Россию и Украину. Он...
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