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«Люди едут завоевывать олимпийские лицензии». Международный турнир по борьбе на призы Александра Медведя пройдёт в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск 9 августа примет Международный турнир по борьбе на призы трехкратного Олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусская команда выступит сразу двумя составами. Бесспорно, на ковер выйдут и наши чемпионы II Европейских игр – Василиса Марзалюк и Ирина Курочкина, а также призер Рио – Мария Мамашук.
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«Люди едут завоевывать олимпийские лицензии». Международный турнир по борьбе на призы Александра Медведя пройдёт в Минске
Новости Беларуси. Минск 9 августа примет Международный турнир по борьбе на призы трехкратного Олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе...
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