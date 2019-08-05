На 19 году жизни скончалась белорусская баскетболистка

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На 19 году жизни скончалась воспитанница могилёвской школы баскетбола Яна Зуборенко. 1 августа девушка ушла из жизни. Причина её смерти не называется.

Как сообщает Белорусская федерация баскетбола, девушка в составе женской сборной Беларуси U-17 выступала на ЧМ в Минске. Спортсменка также принимала участие в чемпионатах Европы и Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Летом 2018 года Зуборенко после поступления в БГУ решила завершить профессиональную карьеру.