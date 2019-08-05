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На 19 году жизни скончалась белорусская баскетболистка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На 19 году жизни скончалась воспитанница могилёвской школы баскетбола Яна Зуборенко. 1 августа девушка ушла из жизни. Причина её смерти не называется.
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Летом 2018 года Зуборенко после поступления в БГУ решила завершить профессиональную карьеру.
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Новости Беларуси. На 19 году жизни скончалась воспитанница могилёвской школы баскетбола Яна Зуборенко. 1 августа девушка ушла из жизни. Причина её смерти не...
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