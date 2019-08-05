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В Гродненском районе на озере Рыбница утонул 17-летний парень
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 августа в Гродненском районе на озере Рыбница погиб 17-летний парень.
Как
Предполагается, что причиной случившегося мог стать приступ эпилепсии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Летом 2019 года в Буда-Кошелёвском районе в озере утонул молодой мужчина.
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Новости Беларуси. 5 августа в Гродненском районе на озере Рыбница погиб 17-летний парень. Как сообщает БЕЛТА, учащийся одного из гродненских колледжей приезжал к...
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