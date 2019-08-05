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Душевая кабина у кровати и прозрачная дверь в санузел. В Минске продают необычную квартиру

06.08.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске почти за сто тысяч долларов продается квартира с душевой кабиной, которая установлена впритык к кровати, пишет Realt.by. Смотрите, как выглядит это жилье.


Квартира-студия находится на 25-м этаже высотки на Маяковского, 11. Площадь «однушки» небольшая — чуть больше 45 «квадратов». Все пространство — общее.


Благодаря перепланировке собственнику удалось зонировать пространство, выделив спальню и гостиную с кухонным оборудованием. Однако межкомнатных стен в студии нет, даже в санузле установлена сдвижная перегородка.



Дизайн квартиры смелый. Как минимум, душ тут стоит прямо возле кровати. Санузел размещен подальше, отделен от жилого помещения стеклом.



Стены квартиры декорированы рельефными панно, кухня — в красном, спальня и гостиная — черно-белые. Среди интересных элементов — рисунок на потолке и манекен невесты с фонариком в руке.



Кроме того, в этой квартире есть выход на террасу на крыше 25-этажки. Цена этой квартиры — 96 тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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