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Лукашенко: «В футбол мы играть не умеем, плавать разучились»
Источник материала: Tut.by
На встрече у Александра Лукашенко сегодня
Александр Лукашенко отметил, что футбол в Беларуси является народным видом спорта и спортом номер один, которым занимается больше всего людей: «И не иметь чисто футбольного национального стадиона, где будет выступать национальная сборная, играть лучшие наши клубы, проводиться матчи международного уровня, это негоже».
Что касается плавания, то это, наравне с легкой атлетикой, медалеемкий вид спорта. «Школа у нас неплохая. Надо готовиться», — сказал Александр Лукашенко.
«Откровенно сказать, в футбол мы играть не умеем, плавать разучились. Но это отдельный разговор у меня будет с профильными министрами и другими спортивными организациями», — резюмировал глава государства.
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