Лукашенко: «В футбол мы играть не умеем, плавать разучились»

Источник материала: Tut.by

На встрече у Александра Лукашенко сегодня обсудили подготовку к строительству в Минске национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. В числе прочего президент рассказал об отношении белорусов к этим видам спорта.



Фото: Пресс-служба президента

Александр Лукашенко отметил, что футбол в Беларуси является народным видом спорта и спортом номер один, которым занимается больше всего людей: «И не иметь чисто футбольного национального стадиона, где будет выступать национальная сборная, играть лучшие наши клубы, проводиться матчи международного уровня, это негоже».

Что касается плавания, то это, наравне с легкой атлетикой, медалеемкий вид спорта. «Школа у нас неплохая. Надо готовиться», — сказал Александр Лукашенко.

«Откровенно сказать, в футбол мы играть не умеем, плавать разучились. Но это отдельный разговор у меня будет с профильными министрами и другими спортивными организациями», — резюмировал глава государства.