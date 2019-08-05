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Беларусь надеется подписать соглашения с ЕС об упрощении визового режима осенью

06.08.2019 13:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь надеется подписать соглашения с ЕС об упрощении визового режима осенью

Сроки подписания соглашений о реадмиссии и упрощении визового режима с Евросоюзом озвучил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

«Думаю, с нашей стороны мы до осени закончим все внутригосударственные процедуры для согласования документа. Очень надеюсь, что осенью соглашение будет подписано. По крайней мере, белорусская сторона будет делать все для того, чтобы это хорошее событие состоялось», - сказал Румас на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин по случаю завершения ее дипломатической миссии в Минске.

Главу правительства цитирует госагентство БелТА.

Румас также поблагодарил Викторин за личный вклад в развитие хороших отношений Беларуси и Евросоюза.

«Последние четыре года мы наблюдаем заметный прогресс в наших отношениях, об этом говорят и цифры растущего товарооборота», - сказал премьер-министр.

Он также отметил, что в Беларуси ждут верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, визит которой был анонсирован недавно.

 
Теги: Минск
 
 
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Сроки подписания соглашений о реадмиссии и упрощении визового режима с Евросоюзом озвучил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
 
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