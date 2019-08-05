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Житель Барановичей обвиняется в завладении мобильными телефонами мошенническим путем

06.08.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Проведенным предварительным расследованием установлено, что 19-летний житель Барановичей в период с июня по декабрь 2018 года как лично, так и через других лиц, которые не были осведомлены о его умысле, просил граждан приобрести в салонах сотовой связи мобильные телефоны в рассрочку. При этом он сообщал, что обязательства по выплате стоимости телефонов берет на себя.

Житель Барановичей обвиняется в завладении мобильными телефонами мошенническим путем

Таким образом мужчина 128 раз завладел имуществом юридических лиц. Дважды обвиняемый оформил товары в рассрочку на свое имя.

Всего в указанный период он мошенническим путем завладел имуществом на общую сумму свыше 60 тысяч рублей. В последующем мобильные телефоны реализовывались в интернете по ценам ниже рыночных.

Следователями его действия квалифицированы ч.4 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Причиненный ущерб частично возмещен.

В рамках расследования уголовного дела допрошены обвиняемый и более 110 свидетелей, проведено более 180 осмотров, детально изучена личность обвиняемого, а также его имущественное положение.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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  Проведенным предварительным расследованием установлено, что 19-летний житель Барановичей в период с июня по декабрь 2018 года как лично, так и через других лиц,...
 
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