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В самолётах Беларуси разрешили продавать сигареты и алкоголь
Источник материала: KYKY>
В Беларуси разрешили торговать алкоголем и сигаретами в самолетах. Об этом
Нововведения прописаны в указе № 296 «О беспошлинной торговле на бортах воздушных судов», который утвердил Лукашенко. Теперь на бортах самолетов «Белавиа» можно продавать алкоголь и табачную продукцию без пошлин, но с нюансами. Перый — если они попали в самолет из магазинов duty free. Второй — если их используют как припасы, которые вывозят за таможенную территорию ЕАЭС. Третий — если их предлагают во время международных авиарейсов.
Кроме того, авиакомании должны заключить договоры о сотрудничестве с владельцами магазинов беспошлинной торговли. Указ вступит в силу после его официального опубликования.
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В Беларуси разрешили торговать алкоголем и сигаретами в самолетах. Об этом сообщается на сайте pravo.by. Нововведения прописаны в указе № 296 «О беспошлинной...
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