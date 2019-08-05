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В самолётах Беларуси разрешили продавать сигареты и алкоголь

06.08.2019 13:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси разрешили торговать алкоголем и сигаретами в самолетах. Об этом сообщается на сайте pravo.by.

Нововведения прописаны в указе № 296 «О беспошлинной торговле на бортах воздушных судов», который утвердил Лукашенко. Теперь на бортах самолетов «Белавиа» можно продавать алкоголь и табачную продукцию без пошлин, но с нюансами. Перый — если они попали в самолет из магазинов duty free. Второй — если их используют как припасы, которые вывозят за таможенную территорию ЕАЭС. Третий — если их предлагают во время международных авиарейсов.

Кроме того, авиакомании должны заключить договоры о сотрудничестве с владельцами магазинов беспошлинной торговли. Указ вступит в силу после его официального опубликования.

 
 
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В Беларуси разрешили торговать алкоголем и сигаретами в самолетах. Об этом сообщается на сайте pravo.by. Нововведения прописаны в указе № 296 «О беспошлинной...
 
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