В самолётах Беларуси разрешили продавать сигареты и алкоголь

Источник материала: KYKY

В Беларуси разрешили торговать алкоголем и сигаретами в самолетах. Об этом сообщается на сайте pravo.by.

Нововведения прописаны в указе № 296 «О беспошлинной торговле на бортах воздушных судов», который утвердил Лукашенко. Теперь на бортах самолетов «Белавиа» можно продавать алкоголь и табачную продукцию без пошлин, но с нюансами. Перый — если они попали в самолет из магазинов duty free. Второй — если их используют как припасы, которые вывозят за таможенную территорию ЕАЭС. Третий — если их предлагают во время международных авиарейсов.

Кроме того, авиакомании должны заключить договоры о сотрудничестве с владельцами магазинов беспошлинной торговли. Указ вступит в силу после его официального опубликования.