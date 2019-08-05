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Что станет с легковушкой, если ее зажмет между фурами? Видео зрелищного краш-теста
Источник материала: Tut.by
Европейская компания по инспекции транспорта Dekra смоделировала ситуацию, при которой легковой автомобиль находится между двумя фурами и одна из них врезается в машину сзади на скорости всего в 43 километра в час. В качестве «подопытного» экземпляра использовали универсал Skoda Octavia Combi второго поколения. Посмотрите, что от него осталось.
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Специалисты Dekra провели необычный краш-тест. Они разогнали фуру и направили ее в легковушку, которая стояла позади другой фуры. Результат шокирует.
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