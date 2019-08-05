Что станет с легковушкой, если ее зажмет между фурами? Видео зрелищного краш-теста

Источник материала: Tut.by

Европейская компания по инспекции транспорта Dekra смоделировала ситуацию, при которой легковой автомобиль находится между двумя фурами и одна из них врезается в машину сзади на скорости всего в 43 километра в час. В качестве «подопытного» экземпляра использовали универсал Skoda Octavia Combi второго поколения. Посмотрите, что от него осталось.