Правда, по последней официальной версии, Лукашенко родился 31 августа 1954 года в г.п. Копысь Оршанского района Витебской области. Но эта дата стала официальной лишь несколько лет назад.





Павлом Усовым. Но когда бы ни прошли президентские выборы, при любом раскладе это хорошая возможность для Кремля надавить на Минск , чтобы выбить нужные уступки в области интеграции. Об угрозах и вызовах, сопряженных с предстоящей «политической вакханалией», «Белорусский партизан» побеседовал с доктором политических наук





- Исходя из нынешнего положения вещей, я не вижу никаких угроз или вызовов для системы. Оппозиция в целом и по отдельности распалась на незначительные кусочки и сыграет любую роль, отведенную ей властью. Она будет выступать в качестве скоморохов. Система фальсификаций и манипуляций будет работать, как и прежде, ничто не указывает на то, что она может дать сбой.





Граждане могут сделать только одно - не пойти на фальсифицированные выборы и таким образом проявить свою гражданскую позицию.





На президентских выборах ситуация повторится. Сомнение вызывает дата выборов. Мы все знаем, что белорусские выборы строятся на фальсификациях и принудительном голосовании, за счет которого достигается принудительная явка и рисуется 80% поддержка для Лукашенко.





Летом организовать такое голосование будет трудно: нет студентов, многие бюджетники в отпусках. Все это может понизить явку и испортить картинку. Поэтому выборы для власти целесообразно проводить осенью.





Единственным непредсказуемым фактором будет Россия, которая постарается использовать президентскую кампанию для давления на Лукашенко, с тем чтобы реализовать план по глубокой интеграции.





- Какие сценарии российского вмешательства возможны?





- Речь может идти не о вмешательстве, а о прессинге, для того, чтобы выбить уступки.





1. Ограничение финансовой помощи и поддержки в предвыборный год для Беларуси.





2. Информационная атака, по примеру того, что была в 2010 и в 2018 (операция "инсульт"). Создание атмосферы недовольства в обществе.





3. Намеки на то, что Россия может не признать выборы.





Это то, что лежит на поверхности. Я не исключаю появления каких-нибудь маргинальных пророссийских политических групп, которые будут дополнительным раздражителем.









- То есть, давление может рассматриваться как продолжение политики "углубленной интеграции"?





- Безусловно, углубленная интеграция остается приоритетом для России. Россия, как империя, просто не может себе позволить оставить Беларусь в спокойствии.





Углубленная интеграция решает ряд важных задач.





Геополитическая: воссоздание Союза, превращение его в полноценный субъект международных отношений, усиление геополитического давления на Запад (включая размещение тактического и стратегического вооружений на территории Беларуси).





Новая победа, территориальное приобретение будет служить фактором для ура-патриотизма внутри России, усиление мобилизации вокруг власти.





И, наконец, суперпрезидент нового государства Путин.





- Но Лукашенко ведь идет на "выборы" не для того, чтобы получив "элегантную победу", отдать власть суперпрезиденту Путину.





- У Лукашенко свои планы, у Москвы свои. В любом случае, белорусские выборы - это хорошая возможность надавить на Минск, выбить нужные уступки в области интеграции. Москве не нужно белорусское президентство, нужно полноценное "союзное государство". Это цель Кремля.





В условиях суперпрезидентства Лукашенко может быть себе президентом Беларуси, но без реального политического управления. Понятно, что подход России к Беларуси может измениться, но на сегодняшний день, идея углубленной интеграции - главная угроза.









- Следовательно, достраивая "союзное государство", которое Лукашенко и породил, Кремлю нет смысла менять его на более сговорчивую персону?





- На данном этапе - нет. Так или иначе, этого не будет на предстоящих выборах. Смена власти в Беларуси - это большая вероятность внутренней дестабилизации (экономической и политической). После окончания интеграции такой вариант возможен. Поэтому для Лукашенко этот процесс "смертелен". Можно сказать, перефразируя Ленина, что "интеграция смерти подобна".