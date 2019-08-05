"Белавиа" разрешили продавать водку и сигареты из Duty Free на борту самолета









Минск-Новости ». Об этом со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал сообщает «».





Указ №296 «О беспошлинной торговле на бортах воздушных судов» принят для расширения беспошлинной торговли при осуществлении международных воздушных перевозок пассажиров белорусскими авиационными организациями. Документ подписан Лукашенко 5 августа 2019 г.





Указ гласит, что на бортах воздушных судов белорусских авиационных организаций, осуществляющих международные воздушные перевозки пассажиров, разрешается торговля товарами, в том числе алкоголем и табаком из магазинов беспошлинной торговли.





Эти товары названы «припасами, вывозимыми с таможенной территории Евразийского экономического союза».





Такая продукция будет реализовываться на бортах воздушных судов в соответствии с заключенными между владельцами магазинов дьюти-фри и белорусскими авиационными организациями договорами о сотрудничестве.









Лицензия на право осуществления розничной торговли алкоголем и табаком, выданная владельцу магазина беспошлинной торговли, предоставляет право осуществления разносной торговли на бортах воздушных судов алкогольными напитками и табачными изделиями.





Указ вступает в силу после его официального опубликования.