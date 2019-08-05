﻿ ЕЭК начала расследование в отношении "Белкабеля". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕЭК начала расследование в отношении "Белкабеля"

06.08.2019 13:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК начал расследование в отношении членов беларусской Ассоциации предприятий кабельной промышленности «Белкабель». В их действия ЕЭК усмотрела признаки возможного нарушения общих правил конкуренции.

Расследование начато по заявлению российского ООО «Режевской кабельный завод». Жалобщик сообщил, что беларусская ассоциация разослала в адрес потенциальных покупателей продукции завода письмо, содержащее искаженные сведения. По его мнению, они вводят в заблуждение потребителей относительно качества продукции жалобщика, наносят урон его деловой репутации и т.л.

Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК разработал проект предложения по устранению признаков нарушений и восстановлению конкуренции, однако заявитель и потенциальный ответчик не согласовали проект. Соответственно, комиссия приступила к расследованию.


Ассоциация «Белкабель» насчитывает десять участников, включая предприятия из Украины и Польши.

«Режевской кабельный завод» работает с 1991 года. Он выпускает термоэлектродные кабели и провода, кабели для сигнализации и блокировки, кабели для систем промышленной автоматики, контрольные, силовые кабели.
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК начал расследование в отношении членов беларусской Ассоциации предприятий кабельной промышленности...
 
Новости дня
Новости разные
 
В самолётах Беларуси разрешили продавать сигареты и алкоголь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика