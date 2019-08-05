Расследование начато по заявлению российского ООО «Режевской кабельный завод». Жалобщик сообщил, что беларусская ассоциация разослала в адрес потенциальных покупателей продукции завода письмо, содержащее искаженные сведения. По его мнению, они вводят в заблуждение потребителей относительно качества продукции жалобщика, наносят урон его деловой репутации и т.л.





Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК разработал проект предложения по устранению признаков нарушений и восстановлению конкуренции, однако заявитель и потенциальный ответчик не согласовали проект. Соответственно, комиссия приступила к расследованию.









Ассоциация «Белкабель» насчитывает десять участников, включая предприятия из Украины и Польши.





«Режевской кабельный завод» работает с 1991 года. Он выпускает термоэлектродные кабели и провода, кабели для сигнализации и блокировки, кабели для систем промышленной автоматики, контрольные, силовые кабели.