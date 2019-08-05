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ЕЭК начала расследование в отношении "Белкабеля"
Источник материала: Партизан
Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК начал расследование в отношении членов беларусской Ассоциации предприятий кабельной промышленности «Белкабель». В их действия ЕЭК усмотрела признаки возможного нарушения общих правил конкуренции.
Расследование начато по заявлению российского ООО «Режевской кабельный завод». Жалобщик сообщил, что беларусская ассоциация разослала в адрес потенциальных покупателей продукции завода письмо, содержащее искаженные сведения. По его мнению, они вводят в заблуждение потребителей относительно качества продукции жалобщика, наносят урон его деловой репутации и т.л.
Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК разработал проект предложения по устранению признаков нарушений и восстановлению конкуренции, однако заявитель и потенциальный ответчик не согласовали проект. Соответственно, комиссия приступила к расследованию.
Ассоциация «Белкабель» насчитывает десять участников, включая предприятия из Украины и Польши.
«Режевской кабельный завод» работает с 1991 года. Он выпускает термоэлектродные кабели и провода, кабели для сигнализации и блокировки, кабели для систем промышленной автоматики, контрольные, силовые кабели.
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Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК начал расследование в отношении членов беларусской Ассоциации предприятий кабельной промышленности...
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