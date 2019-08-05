Путин - прилежный ученик Лукашенко: у участников митинга в Москве хотят забрать ребенка

В прокуратуре выяснили, что супруги, чьи имена не уточняются, пришли на несогласованную акцию в центре Москвы с годовалым сыном и передали его «третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».





«Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», — утверждается в сообщении ведомства.





Заявление прокурора о лишении родительских прав передали в суд. Ведомство также установило, что у отца ребенка временная регистрация в Москве, поэтому он не обладает правом голоса на выборах в Мосгордуму.





В прокуратуре подчеркнули, что проводят проверки по другим фактам участия родителей с детьми в несогласованных акциях.









Напомним, 27 июля в Москве прошла акция в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, одна из самых массовых за псоледние годы. Она закончилась жесткими задержаниями - всего было задержано больше 1300 человек.





После акции завели дело о «массовых беспорядках», по которому проходят десять человек, пятеро из них арестованы.