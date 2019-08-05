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Теперь в самолетах разрешат торговать беспошлинными товарами из магазинов duty free

06.08.2019 14:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Теперь в самолетах разрешат торговать беспошлинными товарами из магазинов duty free

На бортах воздушных судов белорусских авиационных организаций теперь будут осуществлять беспошлинную торговлю.

Об этом говорится в указе № 296 от 5 августа «О беспошлинной торговле на бортах воздушных судов», который подписал президент, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, на бортах самолетов можно будет продавать алкогольные напитки и табачные изделия, которые были загружены на самолеты из магазинов беспошлинной торговли и используются в качестве припасов, вывозимых за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Владельцы магазинов беспошлинной торговли и авиакомпании будут заключать договоры о сотрудничестве по реализации товаров на бортах воздушных судов. При этом лицензии магазинов будут распространяться и на торговлю в самолетах.

 
 
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На бортах воздушных судов белорусских авиационных организаций теперь будут осуществлять беспошлинную торговлю.
 
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