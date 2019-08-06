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О назначении выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь

06.08.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

 О назначении выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь

 Глава государства Александр Лукашенко 5 августа подписал указы № 293 и № 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Указами предусмотрено, что Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов в соответствии со своими полномочиями организует проведение выборов и осуществляет контроль за исполнением законодательства о выборах. Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября 2019 года провести выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания и обеспечить выполнение других отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Совет Республики. В свою очередь государственные органы, иные организации должны обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Палату представителей. Совету Министров поручено обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение обоих выборов за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на иные общегосударственные вопросы. Указы вступают в силу со дня их официального опубликования.
По материалам БелТА

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