Источник материала: Новости Волковыска

10 августа, в поселковом парке пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню строителя.

С 9.30 до 13.00 на стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» пройдут спортивные соревнования.

16.00 - стадион ОАО «Красносельскстройматериалы» финал Кубка Гродненской области по футболу «Смена» (Волковыск) – «Спарта» (Волковыск)

С 10.00 работа аттракционов, торговых точек, город мастеров.

С 14.00 до 16.00 - развлекательная программа для детей

16.30 – конкурс среди филиалов «Нам идея творить помогает»

С 17.00 до 20.00 концерт с участием артистов и творческих коллективов Волковысского района

С 20.00 до 22.00 - выступление кавер-бенда

22.00 – 00.00 – дискотека