Ресторанный Минск снова «в огне». Показываем заведения, которые открылись в июле («Пьяную вишню» тоже)

Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать, какие кафе, бары и рестораны открылись в столице, в традиционной рубрике «Новые заведения» . В новой подборке 16 мест — есть как крошечный бар всего с одним напитком, так и большой ресторан с сотней блюд. А еще бары на Зыбицкой и Интернациональной, итальянская гастролавка, ресторан сирийской кухни, первый киберспорт-бар, такерия, кафе с грузинской кухней. Все это — места, которыми ресторанный Минск пополнился в июле.

Открыли новое заведение в Минске и хотите, чтобы его включили в подборку? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение». Это бесплатно.

«Терапия»





























Формат: кофейня и бар . Где: ул. Зыбицкая, 6. Когда: с воскресенья по четверг — с 12.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 12.00 до 04.00. Некоторые позиции из меню: брускетта с запеченными маринованными перцами, муссом из сыра и каперсами — 9 рублей; круассан с прошутто и сырным муссом — 10 рублей; круассан с камчатским крабом — 14 рублей; мини-киш с лососем, моцареллой и трюфельным кремом — 11 рублей; салат с тунцом, томатами, красным луком и соусом винегрет на малиновом уксусе — 11 рублей; торт лимон-лайм — 7 рублей.

«Пьяная вишня»



Фото: koko.by





























Формат: монобар. Где: ул. Зыбицкая, 9. Когда: воскресенье-четверг — с 12.00 до 02.00, пятница и суббота — с 12.00 до 04.00.

«Алкоголи»





























Формат: perfect serve бар (немного подробнее о нем тут ). Где: ул. Интернациональная, 13. Когда: с 16.00 до 02.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: коктейли — 13 рублей; оливки / вяленые томаты / каперсы — 5 рублей; закуска (бри, дыня, парма, творожный сыр, горчица, вяленые томаты, говядина, корнишоны) — 15 рублей.

Middle Ground























Формат: бар (подробнее здесь ). Где: ул. Октябрьская, 23 (второй этаж, вход через арку). Когда: с 12.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 02.00) Некоторые позиции из меню и цены: супы — от 8 рублей, бургеры — 14−17 рублей, салаты — от 7 рублей, закуски к пиву или вину — от 9 рублей, десерты — от 7 рублей.

Brusketta



































Формат: итальянская гастролавка (магазин + бар). Где: ул. В. Хоружей, 34а. Когда: с воскресенья по четверг — с 10.00 до 22.00, в пятницу и субботу — с 10.00 до 23.00 Некоторые позиции из меню: салями (100 гр) — от 6 рублей; черные оливки (100 гр) — 6 рублей; панини (итальянский бутерброд) — от 6,5 рублей; пиццетты — от 6 рублей; салат с фасолью — 7 рублей; чиабатта итальянская (300 гр) — 3,2 рубля; лимонная тарталетка — 5,1 рубля.

«Пальмира»



Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Формат: ресторан сирийской кухни. Где: ул. А. Пашкевич, 5. Когда: с понедельника по пятницу — с 11.00 до 23.00, в субботу и воскресенье — с 9.00 до 23.00 Некоторые позиции из меню: чечевичный суп — 9 рублей; восточный салат — 10 рублей; хумус — 12 рублей; куриная печень в гранатовом соусе — 13 рублей; кебаб — 25 рублей; лосось с овощами — 35 рублей.

Woogly



































Формат: кафе с барбекю и грилем. Где: ул. Октябрьская. 18. Когда: с воскресенья по четверг — с 11.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 11.00 до 01.00. Некоторые позиции из меню: брускетта с лососем — 15,5 рублей; теплый тартар из говядины — 12,5 рублей; салат с цыпленком и кальмаром — 9,5 рублей; свиные колбаски с дерунами и сметаной — 9,5 рублей; стейк-рибай с картофельными дольками — 33 рубля.

Terrace Secret rooms



































Формат: ресторар-терраса. Где: пр-т Победителей, 4, на крыше Дворца спорта. Когда: с 12.00 до 06 утра. Некоторые позиции из меню: брускетты — от 7 до 9 рублей; тар-тар из говядины — 16 рублей; цезарь с куриным филе и крутонами — 17 рублей; холодник на кефире с молодым картофелем — 7 рублей; ризотто с белыми грибами и трюфельным кремом — 16 рублей; спагетти «Карбонара», «Болоньезе» — по 16 рублей; стейк «Фламбе» из мраморной говядины с соусом из томатов и картофелем фондан — 29 рублей; филе индейки су-вид с кукурузой гриль, брокколи и апельсиновым грейви — 18 рублей.

«Тан Чао»



































Формат: китайский ресторан (интервью с владельцем — по ссылке ). Где: ул. Октябрьская, 19. Когда: с 12.00 до 00.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: камбала жареная со специями (800 г) — 30 рублей; салат с грибами (260 г) — 12 рублей; многослойные свиные уши (300 г) — 13 рублей; острая сычуаньская закуска из говяжьих потрохов (260 г) — 13 рублей; кисло-острый суп (150 г) — 10 рублей; свинина гобаожоу в кляре под кисло-сладким соусом (360 г) — 15 рублей; ломтики курицы с ананасом (320 г) — 14 рублей; хворост в сахарной карамели (220 г) — 13 рублей.

BackDoor





























Формат: киберспорт-бар (о нем мы писали здесь) . Где: ул. Октябрьская, 16/3. Когда: с 14.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 14.00 до 02.00. Некоторые позиции из меню: салат со свеклой и козьим сыром — 9 рублей; начос с соусом — 6 рублей; классический бургер с говяжьей котлетой и свежими овощами — 10 рублей; сет (любой бургер + картофель фри + соус) — 14 рублей.

«Проходимец»



































Формат: бар . Где: ул. Зыбицкая, 2. Когда: понедельник — четверг — с 12.00 до 02.00, в пятницу — с 12.00 до 04.00, в субботу — с 18.00 до 04.00, в воскресенье — с 18.00 до 02.00. Некоторые позиции из меню: брускетта с пастой из авокадо — 5 рублей; брускетта с тар-таром из говядины — 6 рублей; теплый салат с говядиной — 12 рублей; грибной / овощной крем-суп — 10 рублей; вок с курицей — 12 рублей / с креветками — 15 рублей; медовый торт с шоколадом и мороженым — 8 рублей; сырное мороженое — 7 рублей.

«Хинкальная»



































Формат: заведение грузинской кухни. Где: ул. Притыцкого, 97Б. Когда: с 11.00 до 00.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: хинкали с курицей (3 шт) — 3 рубля; классические (3 шт) — 4 рубля; хачапури по-аджарски — 7,5 рублей; сур харчо — 6 рублей; скумбрия гриль — 9 рублей; салат по-грузински с грецкими орехами — 6 рублей.

Lounge & party bar I AM Revolt



































Формат: лаунж-бар. Где: ул. Революционная, 17. Когда: с 15.00 до 02.00, в четверг, пятницу и субботу — с 15.00 до 05.00. Некоторые позиции из меню: вешенки с ореховым соусом — 11 рублей; салат с цыпленком и лапшой — 13 рублей; фирменный бургер с говядиной — 16 рублей; стейк из семги — 30 рублей; чизкейк — 8 рублей.

El Sol



Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Формат: такерия (заведение мексиканской кухни). Где: ул. Тростенецкая, 8. Когда: с 7.00 до 23.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: тако с курицей / свининой — 8 рублей; тако с креветкой — 12 рублей; суп чили кон карне — 7 рублей; буррито с курицей / свининой — 9 рублей; кесадилья с курицей / свининой — 12 рублей; начос — 3 рубля; фасоль по-мексикански — 3 рубля.

«Золотой лев № 1»



Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Формат: китайское кафе. Где: ул. Советская, 2. Когда: с 11.00 до 21.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: лапша с говядиной в бульоне (800 гр). — 8 рублей; вареные пельмени со свининой / говядиной (250 гр.) — 10 рублей; салат со свиной рулькой в остром соусе (300 гр.) — 10 рублей; жареная рыба минтай с перцем (200 гр.) — 10 рублей; свиная рулька (600 гр.) — 10 рублей.

«13 вал»





























Формат: кофейня. Где: ул. Гороской Вал, 1. Когда: с 8.00 до 23.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: американо — 3,2 рубля; латте (350 мл.) — 4,5 рубля; какао — 3, 5 рубля; чай (чайник) — 5 рублей; смузи черника — банан — 5,5 рублей;

Для тусовщиков: собрали все вечеринки Минска в одном месте (есть и бесплатные)

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