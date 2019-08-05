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Ресторанный Минск снова «в огне». Показываем заведения, которые открылись в июле («Пьяную вишню» тоже)

06.08.2019 15:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать, какие кафе, бары и рестораны открылись в столице, в традиционной рубрике «Новые заведения». В новой подборке 16 мест — есть как крошечный бар всего с одним напитком, так и большой ресторан с сотней блюд. А еще бары на Зыбицкой и Интернациональной, итальянская гастролавка, ресторан сирийской кухни, первый киберспорт-бар, такерия, кафе с грузинской кухней. Все это — места, которыми ресторанный Минск пополнился в июле.

Открыли новое заведение в Минске и хотите, чтобы его включили в подборку? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение». Это бесплатно.

«Терапия»














Формат: кофейня и бар.

Где: ул. Зыбицкая, 6.

Когда: с воскресенья по четверг — с 12.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 12.00 до 04.00.

Некоторые позиции из меню:

брускетта с запеченными маринованными перцами, муссом из сыра и каперсами — 9 рублей;

круассан с прошутто и сырным муссом — 10 рублей;

круассан с камчатским крабом — 14 рублей;

мини-киш с лососем, моцареллой и трюфельным кремом — 11 рублей;

салат с тунцом, томатами, красным луком и соусом винегрет на малиновом уксусе — 11 рублей;

торт лимон-лайм — 7 рублей.

«Пьяная вишня»


Фото: koko.by














Формат: монобар.

Где: ул. Зыбицкая, 9.

Когда: воскресенье-четверг — с 12.00 до 02.00, пятница и суббота — с 12.00 до 04.00.

«Алкоголи»














Формат: perfect serve бар (немного подробнее о нем тут).

Где: ул. Интернациональная, 13.

Когда: с 16.00 до 02.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

коктейли — 13 рублей;

оливки / вяленые томаты / каперсы — 5 рублей;

закуска (бри, дыня, парма, творожный сыр, горчица, вяленые томаты, говядина, корнишоны) — 15 рублей.

Middle Ground











Формат: бар (подробнее здесь).

Где: ул. Октябрьская, 23 (второй этаж, вход через арку).

Когда: с 12.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 02.00)

Некоторые позиции из меню и цены:

супы — от 8 рублей,

бургеры — 14−17 рублей,

салаты — от 7 рублей,

закуски к пиву или вину — от 9 рублей,

десерты — от 7 рублей.

Brusketta

















Формат: итальянская гастролавка (магазин + бар).

Где: ул. В. Хоружей, 34а.

Когда: с воскресенья по четверг — с 10.00 до 22.00, в пятницу и субботу — с 10.00 до 23.00

Некоторые позиции из меню:

салями (100 гр) — от 6 рублей;

черные оливки (100 гр) — 6 рублей;

панини (итальянский бутерброд) — от 6,5 рублей;

пиццетты — от 6 рублей;

салат с фасолью — 7 рублей;

чиабатта итальянская (300 гр) — 3,2 рубля;

лимонная тарталетка — 5,1 рубля.

«Пальмира»


Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Формат: ресторан сирийской кухни.

Где: ул. А. Пашкевич, 5.

Когда: с понедельника по пятницу — с 11.00 до 23.00, в субботу и воскресенье — с 9.00 до 23.00

Некоторые позиции из меню:

чечевичный суп — 9 рублей;

восточный салат — 10 рублей;

хумус — 12 рублей;

куриная печень в гранатовом соусе — 13 рублей;

кебаб — 25 рублей;

лосось с овощами — 35 рублей.

Woogly

















Формат: кафе с барбекю и грилем.

Где: ул. Октябрьская. 18.

Когда: с воскресенья по четверг — с 11.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 11.00 до 01.00.

Некоторые позиции из меню:

брускетта с лососем — 15,5 рублей;

теплый тартар из говядины — 12,5 рублей;

салат с цыпленком и кальмаром — 9,5 рублей;

свиные колбаски с дерунами и сметаной — 9,5 рублей;

стейк-рибай с картофельными дольками — 33 рубля.

Terrace Secret rooms

















Формат: ресторар-терраса.

Где: пр-т Победителей, 4, на крыше Дворца спорта.

Когда: с 12.00 до 06 утра.

Некоторые позиции из меню:

брускетты — от 7 до 9 рублей;

тар-тар из говядины — 16 рублей;

цезарь с куриным филе и крутонами — 17 рублей;

холодник на кефире с молодым картофелем — 7 рублей;

ризотто с белыми грибами и трюфельным кремом — 16 рублей;

спагетти «Карбонара», «Болоньезе» — по 16 рублей;

стейк «Фламбе» из мраморной говядины с соусом из томатов и картофелем фондан — 29 рублей;

филе индейки су-вид с кукурузой гриль, брокколи и апельсиновым грейви — 18 рублей.

«Тан Чао»

















Формат: китайский ресторан (интервью с владельцем — по ссылке).

Где: ул. Октябрьская, 19.

Когда: с 12.00 до 00.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

камбала жареная со специями (800 г) — 30 рублей;

салат с грибами (260 г) — 12 рублей;

многослойные свиные уши (300 г) — 13 рублей;

острая сычуаньская закуска из говяжьих потрохов (260 г) — 13 рублей;

кисло-острый суп (150 г) — 10 рублей;

свинина гобаожоу в кляре под кисло-сладким соусом (360 г) — 15 рублей;

ломтики курицы с ананасом (320 г) — 14 рублей;

хворост в сахарной карамели (220 г) — 13 рублей.

BackDoor














Формат: киберспорт-бар (о нем мы писали здесь).

Где: ул. Октябрьская, 16/3.

Когда: с 14.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 14.00 до 02.00.

Некоторые позиции из меню:

салат со свеклой и козьим сыром — 9 рублей;

начос с соусом — 6 рублей;

классический бургер с говяжьей котлетой и свежими овощами — 10 рублей;

сет (любой бургер + картофель фри + соус) — 14 рублей.

«Проходимец»

















Формат: бар.

Где: ул. Зыбицкая, 2.

Когда: понедельник — четверг — с 12.00 до 02.00, в пятницу — с 12.00 до 04.00, в субботу — с 18.00 до 04.00, в воскресенье — с 18.00 до 02.00.

Некоторые позиции из меню:

брускетта с пастой из авокадо — 5 рублей;

брускетта с тар-таром из говядины — 6 рублей;

теплый салат с говядиной — 12 рублей;

грибной / овощной крем-суп — 10 рублей;

вок с курицей — 12 рублей / с креветками — 15 рублей;

медовый торт с шоколадом и мороженым — 8 рублей;

сырное мороженое — 7 рублей.

«Хинкальная»

















Формат: заведение грузинской кухни.

Где: ул. Притыцкого, 97Б.

Когда: с 11.00 до 00.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

хинкали с курицей (3 шт) — 3 рубля; классические (3 шт) — 4 рубля;

хачапури по-аджарски — 7,5 рублей;

сур харчо — 6 рублей;

скумбрия гриль — 9 рублей;

салат по-грузински с грецкими орехами — 6 рублей.

Lounge & party bar I AM Revolt

















Формат: лаунж-бар.

Где: ул. Революционная, 17.

Когда: с 15.00 до 02.00, в четверг, пятницу и субботу — с 15.00 до 05.00.

Некоторые позиции из меню:

вешенки с ореховым соусом — 11 рублей;

салат с цыпленком и лапшой — 13 рублей;

фирменный бургер с говядиной — 16 рублей;

стейк из семги — 30 рублей;

чизкейк — 8 рублей.

El Sol


Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Формат: такерия (заведение мексиканской кухни).

Где: ул. Тростенецкая, 8.

Когда: с 7.00 до 23.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

тако с курицей / свининой — 8 рублей;

тако с креветкой — 12 рублей;

суп чили кон карне — 7 рублей;

буррито с курицей / свининой — 9 рублей;

кесадилья с курицей / свининой — 12 рублей;

начос — 3 рубля; фасоль по-мексикански — 3 рубля.

«Золотой лев № 1»


Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Формат: китайское кафе.

Где: ул. Советская, 2.

Когда: с 11.00 до 21.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

лапша с говядиной в бульоне (800 гр). — 8 рублей;

вареные пельмени со свининой / говядиной (250 гр.) — 10 рублей;

салат со свиной рулькой в остром соусе (300 гр.) — 10 рублей;

жареная рыба минтай с перцем (200 гр.) — 10 рублей;

свиная рулька (600 гр.) — 10 рублей.

«13 вал»














Формат: кофейня.

Где: ул. Гороской Вал, 1.

Когда: с 8.00 до 23.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

американо — 3,2 рубля;

латте (350 мл.) — 4,5 рубля;

какао — 3, 5 рубля;

чай (чайник) — 5 рублей;

смузи черника — банан — 5,5 рублей;

Для тусовщиков: собрали все вечеринки Минска в одном месте (есть и бесплатные)

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Теги: Минск
 
 
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В новой подборке 15 мест - есть как крошечный бар всего с одним напитком, так и большой ресторан с сотней блюд. А еще бары на Зыбицкой и Интернациональной, итальянская...
 
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