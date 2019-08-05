Ресторанный Минск снова «в огне». Показываем заведения, которые открылись в июле («Пьяную вишню» тоже)

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Tut.by
Продолжаем рассказывать, какие кафе, бары и рестораны открылись в столице, в . В новой подборке 16 мест — есть как крошечный бар всего с одним напитком, так и большой ресторан с сотней блюд. А еще бары на Зыбицкой и Интернациональной, итальянская гастролавка, ресторан сирийской кухни, первый киберспорт-бар, такерия, кафе с грузинской кухней. Все это — места, которыми ресторанный традиционной рубрике «Новые заведения» Минск пополнился в июле.
Открыли новое заведение в Минске и хотите, чтобы его включили в подборку? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение». Это бесплатно. «Терапия»
Формат: . кофейня и бар
Где: ул. Зыбицкая, 6.
Когда: с воскресенья по четверг — с 12.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 12.00 до 04.00.
Некоторые позиции из меню:
брускетта с запеченными маринованными перцами, муссом из сыра и каперсами — 9 рублей;
круассан с прошутто и сырным муссом — 10 рублей;
круассан с камчатским крабом — 14 рублей;
мини-киш с лососем, моцареллой и трюфельным кремом — 11 рублей;
салат с тунцом, томатами, красным луком и соусом винегрет на малиновом уксусе — 11 рублей;
торт лимон-лайм — 7 рублей.
«Пьяная вишня»
Формат: монобар.
Где: ул. Зыбицкая, 9.
Когда: воскресенье-четверг — с 12.00 до 02.00, пятница и суббота — с 12.00 до 04.00.
«Алкоголи»
Формат: perfect serve бар (немного подробнее о нем ). тут
Где: ул. Интернациональная, 13.
Когда: с 16.00 до 02.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
коктейли — 13 рублей;
оливки / вяленые томаты / каперсы — 5 рублей;
закуска (бри, дыня, парма, творожный сыр, горчица, вяленые томаты, говядина, корнишоны) — 15 рублей.
Middle Ground
Формат: бар (подробнее ). здесь
Где: ул. Октябрьская, 23 (второй этаж, вход через арку).
Когда: с 12.00 до 00.00 (в пятницу и субботу — до 02.00)
Некоторые позиции из меню и цены:
супы — от 8 рублей,
бургеры — 14−17 рублей,
салаты — от 7 рублей,
закуски к пиву или вину — от 9 рублей,
десерты — от 7 рублей.
Brusketta
Формат: итальянская гастролавка (магазин + бар).
Где: ул. В. Хоружей, 34а.
Когда: с воскресенья по четверг — с 10.00 до 22.00, в пятницу и субботу — с 10.00 до 23.00
Некоторые позиции из меню:
салями (100 гр) — от 6 рублей;
черные оливки (100 гр) — 6 рублей;
панини (итальянский бутерброд) — от 6,5 рублей;
пиццетты — от 6 рублей;
салат с фасолью — 7 рублей;
чиабатта итальянская (300 гр) — 3,2 рубля;
лимонная тарталетка — 5,1 рубля.
«Пальмира»
Фото: koko.by Фото: koko.by Фото: koko.by Фото: koko.by Фото: koko.by
Фото: koko.by
Формат: ресторан сирийской кухни.
Где: ул. А. Пашкевич, 5.
Когда: с понедельника по пятницу — с 11.00 до 23.00, в субботу и воскресенье — с 9.00 до 23.00
Некоторые позиции из меню:
чечевичный суп — 9 рублей;
восточный салат — 10 рублей;
хумус — 12 рублей;
куриная печень в гранатовом соусе — 13 рублей;
кебаб — 25 рублей;
лосось с овощами — 35 рублей.
Woogly
Формат: кафе с барбекю и грилем.
Где: ул. Октябрьская. 18.
Когда: с воскресенья по четверг — с 11.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 11.00 до 01.00.
Некоторые позиции из меню:
брускетта с лососем — 15,5 рублей;
теплый тартар из говядины — 12,5 рублей;
салат с цыпленком и кальмаром — 9,5 рублей;
свиные колбаски с дерунами и сметаной — 9,5 рублей;
стейк-рибай с картофельными дольками — 33 рубля.
Terrace Secret rooms
Формат: ресторар-терраса.
Где: пр-т Победителей, 4, на крыше Дворца спорта.
Когда: с 12.00 до 06 утра.
Некоторые позиции из меню:
брускетты — от 7 до 9 рублей;
тар-тар из говядины — 16 рублей;
цезарь с куриным филе и крутонами — 17 рублей;
холодник на кефире с молодым картофелем — 7 рублей;
ризотто с белыми грибами и трюфельным кремом — 16 рублей;
спагетти «Карбонара», «Болоньезе» — по 16 рублей;
стейк «Фламбе» из мраморной говядины с соусом из томатов и картофелем фондан — 29 рублей;
филе индейки су-вид с кукурузой гриль, брокколи и апельсиновым грейви — 18 рублей.
«Тан Чао»
Формат: китайский ресторан (интервью с владельцем — ). по ссылке
Где: ул. Октябрьская, 19.
Когда: с 12.00 до 00.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
камбала жареная со специями (800 г) — 30 рублей;
салат с грибами (260 г) — 12 рублей;
многослойные свиные уши (300 г) — 13 рублей;
острая сычуаньская закуска из говяжьих потрохов (260 г) — 13 рублей;
кисло-острый суп (150 г) — 10 рублей;
свинина гобаожоу в кляре под кисло-сладким соусом (360 г) — 15 рублей;
ломтики курицы с ананасом (320 г) — 14 рублей;
хворост в сахарной карамели (220 г) — 13 рублей.
BackDoor
Формат: киберспорт-бар (о нем мы . писали здесь)
Где: ул. Октябрьская, 16/3.
Когда: с 14.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 14.00 до 02.00.
Некоторые позиции из меню:
салат со свеклой и козьим сыром — 9 рублей;
начос с соусом — 6 рублей;
классический бургер с говяжьей котлетой и свежими овощами — 10 рублей;
сет (любой бургер + картофель фри + соус) — 14 рублей.
«Проходимец»
Формат: . бар
Где: ул. Зыбицкая, 2.
Когда: понедельник — четверг — с 12.00 до 02.00, в пятницу — с 12.00 до 04.00, в субботу — с 18.00 до 04.00, в воскресенье — с 18.00 до 02.00.
Некоторые позиции из меню:
брускетта с пастой из авокадо — 5 рублей;
брускетта с тар-таром из говядины — 6 рублей;
теплый салат с говядиной — 12 рублей;
грибной / овощной крем-суп — 10 рублей;
вок с курицей — 12 рублей / с креветками — 15 рублей;
медовый торт с шоколадом и мороженым — 8 рублей;
сырное мороженое — 7 рублей.
«Хинкальная»
Формат: заведение грузинской кухни.
Где: ул. Притыцкого, 97Б.
Когда: с 11.00 до 00.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
хинкали с курицей (3 шт) — 3 рубля; классические (3 шт) — 4 рубля;
хачапури по-аджарски — 7,5 рублей;
сур харчо — 6 рублей;
скумбрия гриль — 9 рублей;
салат по-грузински с грецкими орехами — 6 рублей.
Lounge & party bar I AM Revolt
Формат: лаунж-бар.
Где: ул. Революционная, 17.
Когда: с 15.00 до 02.00, в четверг, пятницу и субботу — с 15.00 до 05.00.
Некоторые позиции из меню:
вешенки с ореховым соусом — 11 рублей;
салат с цыпленком и лапшой — 13 рублей;
фирменный бургер с говядиной — 16 рублей;
стейк из семги — 30 рублей;
чизкейк — 8 рублей.
El Sol
Фото: koko.by Фото: koko.by Фото: koko.by Фото: koko.by
Фото: koko.by
Формат: такерия (заведение мексиканской кухни).
Где: ул. Тростенецкая, 8.
Когда: с 7.00 до 23.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
тако с курицей / свининой — 8 рублей;
тако с креветкой — 12 рублей;
суп чили кон карне — 7 рублей;
буррито с курицей / свининой — 9 рублей;
кесадилья с курицей / свининой — 12 рублей;
начос — 3 рубля; фасоль по-мексикански — 3 рубля.
«Золотой лев № 1»
Фото: koko.by Фото: koko.by Фото: koko.by
Фото: koko.by
Формат: китайское кафе.
Где: ул. Советская, 2.
Когда: с 11.00 до 21.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
лапша с говядиной в бульоне (800 гр). — 8 рублей;
вареные пельмени со свининой / говядиной (250 гр.) — 10 рублей;
салат со свиной рулькой в остром соусе (300 гр.) — 10 рублей;
жареная рыба минтай с перцем (200 гр.) — 10 рублей;
свиная рулька (600 гр.) — 10 рублей.
«13 вал»
Формат: кофейня.
Где: ул. Гороской Вал, 1.
Когда: с 8.00 до 23.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
американо — 3,2 рубля;
латте (350 мл.) — 4,5 рубля;
какао — 3, 5 рубля;
чай (чайник) — 5 рублей;
смузи черника — банан — 5,5 рублей;
Для тусовщиков: собрали все вечеринки Минска в одном месте (есть и бесплатные)
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В новой подборке 15 мест - есть как крошечный бар всего с одним напитком, так и большой ресторан с сотней блюд. А еще бары на Зыбицкой и Интернациональной, итальянская...