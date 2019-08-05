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Для некоторых пользователей «ВКонтакте» скрыли лайки

06.08.2019 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователь «Вконтакте» Михаил Пляскин обратил внимание, что у некоторых постов не отображается количество поставленных лайков. В техподдержке соцсети Михаилу ответили, что он попал в тестовую группу небольшого эксперимента. Об этом пишет TJournal.


Изображение: Stroganova / pixabay.com

Вот так выглядит пост со скрытыми лайками.


Изображение из группы «Интернет-маркетинг от А до Я»

А так Михаилу ответили в техподдержке.


Во «ВКонтакте» TJ пояснили, что тестируют отсутствие лайков для небольшой аудитории, чтобы проверить, как изменяется отношение пользователя к содержанию поста.

«Мы тестируем разные отображения социальных кнопок под постами в ленте новостей. Один из вариантов — лайки и репосты без счётчиков. Отношение к лайкам за годы изменилось. Раньше они были про коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента. В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей. Мы будем следить за метриками и фидбеком и делать выводы по результатам. Пока в тестировании участвует небольшая аудитория», — пояснил Андрей Законов, директор по росту и исследованиям «ВКонтакте».

В апреле этого года СМИ сообщали о тестировании подобной функции в Instagram. В июле соцсеть расширила количество стран, в которых тестирует функцию.

 
Теги: Новости
 
 
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В апреле этого года СМИ сообщали о тестировании подобной функции в Instagram.
 
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