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В крышу седана Hyundai Sonata Hybrid встроили солнечную батарею. Насколько увеличился пробег?

06.08.2019 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Корее начались продажи гибридной модификации седана Hyundai Sonata, которая получила не только ряд оригинальных дизайнерских решений, но и парочку любопытных особенностей.


Об одной из них — технологии ASC, позволяющей переключать передачи на 30% быстрее — AUTO.TUT.BY уже сообщал. Кроме того, стандартное оснащение Sonata Hybrid включает интегрированные в крышу солнечные батареи, состоящие из кремниевых фотоэлектрических пластин. По подсчетам корейских разработчиков, использующиеся для подзарядки тяговой батареи солнечные элементы в ясную погоду при работе на заряд по 6 часов ежедневно могут увеличить ежегодный пробег на 1300 км.


В будущем Hyundai планирует использовать такую крышу и на других своих моделях. Что касается Sonata Hybrid, то в движение она приводится комбинацией двухлитрового бензинового мотора семейства Smartstream (152 лошадиных сил и 188 Нм крутящего момента), 6-ступенчатого «автомата» и электродвигателя (52 силы и 205 Нм). Заявленный расход топлива установки в смешанном цикле — около 5 л на 100 км.


Новая Sonata Hybrid уже поступила в продажу у себя на родине — цены начинаются от 23 400 долларов в пересчете. В ближайшее время новинка доберется и до американского рынка, но в Европе продавать гибридный седан Hyundai пока не планирует.

 
 
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В Корее начались продажи гибридной модификации седана Hyundai Sonata, которая получила не только ряд оригинальных дизайнерских решений, но и парочку любопытных...
 
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