Источник материала: Новости Дзержинска

В Фаниполе 7, 8, 9 и 10 августа 2019 года пройдет социально-благотворительный фестиваль христианской музыки «Время чудес».

в 14:00 - детский фестиваль;

- в 18:30 - фестиваль «Время чудес»;

- в 21:00 - молодежный концерт;

В программе фестиваля: музыка, театральные пантомимы, жизненные истории, музыкальные группы, танцевальные флешмобы, силовое шоу. Для детей будут организованы спектакли, игры, конкурсы с призами, а также будут клоуны.

Фестиваль пройдет на территории поля возле жилого дома по адресу: г. Фаниполь, ул. Брестская, д. 5. На этом месте в июне стоял цирк-шапито.

Организатором фестиваля является религиозная община «Объединенная Церковь христиан веры евангельской «Благодать».



