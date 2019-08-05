Полным ходом ведется уборочная кампания, в ходе которой возможны поломки техники и другие ее неисправности. Иногда приходится останавливать комбайн для устранения неисправности даже в поле. Зачастую эти работы проводятся в охранных зонах воздушных линий электропередач или непосредственно под линиями электропередач.

На территории Смолевичского района проходят воздушные линии 10кВ, 35кВ, 110кВ, 330кВ. Охранная зона воздушных линий электропередач устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

2 м — для воздушной линии электропередачи напряжением до 1кВ и воздушной линии связи;

10 м — для воздушной линии электропередачи 6-10кВ;

15 м — для воздушной линии электропередачи 20-35кВ;

20 м — для воздушной линии электропередачи 110кВ;

25 м — для воздушной линии электропередачи 220кВ;

30 м — для воздушной линии электропередачи 330кВ.

В охранной зоне ЛЭП запрещается:

— прикасаться к опорам, влезать на них или привязывать животных;

— во время грозы приближаться к мачтам и опорам воздушных линий электропередач.

— приближаться к оборванным проводам, лежащих на земле, на расстояние менее 20 метров;

— работать в пролетах ВЛ, имеющих оборванные провода, а также приближаться к опорам, имеющим оборванные провода на расстояние менее 20 метров;

— поднимать с земли или с оборудования (машины) оборванные провода и предпринимать самостоятельно меры по снятию провода с оборудования (машины);

— находиться вне кабины и выполнять ремонтные работы на сельскохозяйственных машинах при работе в охранной зоне линии электропередач.

Но если в процессе работ была повреждена ВЛ и провод упал на сельскохозяйственную машину или механизм, то водитель должен немедленно остановить машину. Если при этом можно освободить машину от оборванного провода передвижением машины, то необходимо это сделать и как можно быстрее сообщить о случившимся в предприятия электрических сетей (тел.55-5-48) и до прибытия аварийной бригады не предпринимать никаких самостоятельных действий. В случае отсутствия такой возможности водитель должен сигналом тревоги привлечь внимание водителя ближайшей машины, который, оценив обстоятельства, должен сообщить о случившимся в предприятие электрических сетей. Приближение к такой машине на расстояние менее (ближе) 20 метров запрещается.

Если в результате падения провода ВЛ или возникновения электрического разряда машина загорится, то обслуживающий персонал должен немедленно ее покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения человека с машиной и землей. Лучше всего спрыгнуть на землю на обе согнутые ноги, не держась за машину, а удаляться от нее можно только короткими шагами, передвигая ноги без отрыва их от земли и одной ступни от другой, проделав таким образом путь от машины на расстояние до 20 метров.

В районе н.п. Городечно 24.07.2019г. при движении задним ходом комбайна GS12 Палессе, была повреждена опора ВЛ-10кВ. В результате повреждения опоры произошло ее падение и обрыв проводов трех фаз ВЛ, которые коснулись корпуса комбайна. В результате чего комбайн загорелся. Пострадавших и потерпевших при происшествии нет.

К огромному сожалению, ежегодно во время уборочной кампании погибают люди, попадая под напряжение. Так, 27 августа 2018г. вблизи д.Ходосы Мстиславского района Могилевской области при уборке зерновых комбайнер остановился под ВЛ – 110кВ, поднялся на бункер комбайна, держа в руках деревянный шест, приблизился на недопустимое расстояние до проводов ВЛ – 110кВ и был травмирован электрическим током. За день до этого 26 августа в д. Уборок Лоевского района Гомельской области комбайн также остановился под ВЛ – 110кВ, потерпевший поднялся на моторный щит, приблизился на недопустимое расстояние до проводов ВЛ – 110кВ и был смертельно травмирован электрическим током.

Помните! Только правильное обращение с электрической энергией гарантирует безопасность жизни людей.

В.В.ВАЙТЕХОВИЧ, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору.