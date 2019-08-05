Хочу работать в родном районе!

Не секрет, что проблема закрепления молодых кадров в сельской местности и малых городах в последние годы стоит достаточно остро. Это касается всех сфер деятельности. Молодежь пугает многое: неразвитая инфраструктура, отсутствие жилья, не особо большая заработная плата. Эти и другие факторы способствуют тому, что талантливые и образованные парни и девушки всеми силами еще в период обучения в университете стараются закрепиться в столице или других крупных городах.

Но есть и те, кто любит свою малую родину и не желает никуда уезжать. Среди них — Кристина Сушко.

Родилась Кристина в поселке Окрябрьский Смолевичского района. С самого детства в школе была одной из тех учеников, на которых держится вся общественная жизнь. Это и спортивные мероприятия, и самые разные праздники, и исследовательская деятельность, и представление школы и родного района на республиканских конкурсах и проектах. На все у нее находилось желание, ко всему был интерес. Так вышло, что девушка — единственная в семье. Будучи ребенком и потом в подростковом возрасте, она любила проводить время в кругу детей родных и близких. Умело организовывала их досуг, учила их дружить и общаться между собой. Когда пришло время определяться с будущей профессией, Кристина уже твердо знала, кем она будет. Ее жизнь будет связана с весельем, радостью и яркими красками детства. Сегодня Кристина Сушко — студентка 4 курса Белорусской государственного университета культуры и искусств. Девушка выбрала для себя профессию режиссера обрядов и праздников и через год получит диплом о высшем образовании.





— После окончания университета я бы хотела найти работу по специальности и реализовывать себя как специалиста в нашем районе, — рассказала корреспонденту «КС» Кристина. — Не хочу искать себе рабочее место в Минске или другом городе. Безусловно, возможности столицы и возможности любого поселка или маленького города очень отличаются. Это касается и оснащения центров культуры, и количественным составом публики, да и теми же творческими подходами и идеями, которые используют работники клубов и дворцов культуры. Многие, особенно на селе, сейчас все еще работают «по-старинке». Но прийти, как говорится, «на все готовое» может каждый молодой специалист. Намного сложнее работать там, где условия должен создать ты сам. И от этого, наверное, и интереснее становится твоя работа.

Кристина отнюдь не из творческой семьи. Отец девушки Юрий Олегович Хадорченко отучился на тракториста и долгое время работал в ОАО «Смолевичи Бройлер», мама Ирина Геннадьевна — билетный кассир на железной дороге. Родители очень любят и гордятся своей дочерью и выбор девушки остаться работать в родном поселке или райцентре одобряют.





Дипломной работой Кристины стало мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. Оно прошло 2 июня на открытой площадке у сельского Дома культуры в поселке Октябрьский. В рамках концертно-развлекательной программы ребята и их родители имели возможность принять участие в необычных конкурсах, играх и забавах. Гостей праздника развлекали ростовые куклы, аниматор, которым и выступила сама Кристина, была организована яркая фотозона с мимами. Участники праздника получили заряд веселья, положительных эмоций и подарки от организаторов.

— Этот праздник был моим первым самостоятельным «большим» мероприятием. Конечно же, мне еще нужно многому учиться. Люди творческой профессии учатся всю жизнь. Обмениваются опытом, где-то что-то друг у друга «подсматривают», берут на заметку, когда посещают областные и республиканские мероприятия, а потом преобразуют под себя. Мастерство никогда не придет само собой. Только через труд мы чего-то достигнем. И это здорово, когда ты развиваешься сам и несешь радость своему зрителю! Я очень хочу выразить слова благодарности всем тем, кто помог мне в организации праздника. Это Елена Олеговна Клемантович, Олег Владимирович Семин, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома, ОАО «Смолевичи Бройлер» и, конечно же, мои маленькие артисты, без которых мне было бы сложно осуществить все задуманное.





Как с уверенностью говорит Кристина Сушко, университет культуры дает студентам большую практическую базу. Это участие во всевозможных акциях, праздниках и интерактивах. Опытные и талантливые преподаватели стараются научить каждого студента самым тонким премудростям актерской и режиссерской профессии.

Кристина не собирается останавливаться только на профессии режиссера. В будущем девушка планирует освоить азы журналистики.

— Много нового в нашем районе можно внедрять в плане культуры, — уверена девушка. — Нужно ко всему подходить с душой и работать добросовестно. И тогда не будет наша молодежь ездить в Минск, чтоб повеселиться или посмотреть кино. Это все можно сделать и в нашем родном городе. Главное — это желание и труд.

Надежда МОЛЧАНОВА.

На фото: 1.Молодой режиссер детских праздников Кристина Сушко. 2. Моменты праздника.

Фото Кристины СУШКО.