Заказник «Пекалинский». Сломленный стихией

Биологический заказник республиканского значения «Пекалинский», площадью более 2000 га, был образован в целях сохранения в естественном состоянии ценных лесных формаций с комплексом редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.





В настоящее время рассматривается вопрос о статусе этой территории: после урагана 2016 года Пекалинский лес, который стоял стеной вдоль обочины, пострадал на восемьдесят процентов. Средний возраст поврежденного древостоя составил восемьдесят восемь лет.









На территории заказника произрастало 583 охраняемых вида растений, из них в Красную книгу занесены 12 видов: шпажник черепитчатый, лилия кудреватая, баранец обыкновенный и др.





В пределах заказника обитало 7 видов птиц, занесенных в Красную книгу (дятел зеленый, обыкновенный зимородок, пустельга обыкновенная, черный аист и др.). Довольно разнообразен был и видовой состав насекомых, здесь обитали краснокнижные жужелицы решетчатая и фиолетовая, переливница большая и др.)





К сожалению, стихия не пощадила заказник, но хочется верить, что когда-то эта территория и ее биологическое разнообразие восстановятся.

К печати подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото носят иллюстративный характер.