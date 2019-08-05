Талант селекционера



6 августа 2019 года исполнилось 75 лет академику Станиславу Ивановичу Грибу.

Родился С.И. Гриб в деревне Савичи Дятловского района Гродненской области в семье крестьян.

После окончания в 1961 году средней школы поступил в Белорусскую сельскохозяйственную академию, учебу в которой, включая аспирантуру, завершил в 1969 году. Еще будучи студентом, С.И. Гриб проявил интерес и способности к науке, руководил советом студенческого научного общества агрономического факультета, активно участвовал в организации и выступал с докладами на студенческих научных конференциях.

После окончания учебы в БСХА, вся дальнейшая деятельность С.И. Гриба связана с селекцией, семеноводством, растениеводством и организацией аграрной науки в Республике Беларусь. С первых дней научной деятельности Станислав Иванович проявил себя талантливым ученым, умело сочетающим теоретические исследования и практическую селекцию. С 1970 по 1973 гг. работал заведующим лабораторией селекции и семеноводства Ганусовской опытно-селекционной станции по сахарной свекле Несвижского района. В 1973 году он назначен на должность заместителя руководителя Западного селекционного центра ВАСХНИЛ по зерновым, зернобобовым и крупяным культурам, а в 1978 году — заместителем директора по науке Белорусского НИИ земледелия и руководителем Западного селекционного центра. По совместительству с 1980 по 1990 годы — заведующим отделом селекции и семеноводства яровых зерновых культур; с 1990 по 2001 годы – лабораторией тритикале. В 1995-1997гг. – вице-президент Академии аграрных наук Республики Беларусь; с 1997 по 2002 гг. – академик-секретарь Отделения земледелия и растениеводства ААН РБ.

С 2002 года по настоящее время – главный научный сотрудник лаборатории тритикале РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию».

С.И. Гриб – известный в стране и за рубежом ученый-селекционер, лидер белорусской научной школы в области селекции и семеноводства, опытный организатор аграрной науки. Им впервые в Беларуси научно обосновано и реализовано на практике новое научное направление – селекция интенсивных сортов зерновых культур с урожайностью 10-12 т/га зерна; разработаны методы создания генетического разнообразия и идентификации генотипов, сочетающие высокую продуктивность с толерантностью к биотическим и абиотическим факторам среды, хорошим качеством продукции, обоснованы параметры модели интенсивных сортов, созданы и внедрены в производство системы высокопродуктивных, ресурсосберегающих сортов ячменя, тритикале, яровой пшеницы.

Талант селекционера Станислава Ивановича Гриба особенно ярко проявился в разработках по ячменю, тритикале, яровой пшенице. Начав работу в 1973 году по селекции ячменя при фактическом отсутствии в производстве белорусских сортов, к 1990 году под его руководством было создано и районировано 12 сортов, которые вытеснили западноевропейские сорта, достигнув в структуре посевов 70% в Беларуси, и получили широкое распространение в России, Украине, Литве, Латвии.

Итогом его работы по селекции ячменя стали защита докторской диссертации на тему: «Селекция интенсивных сортов ячменя в Белорусской ССР» (1988г.) и звание лауреата Государственной премии Республики Беларусь в области науки и техники (1994г.).

Несомненны и весомы успехи С.И. Гриба в селекции новой зерновой культуры тритикале, по которой он организовал и возглавил в 1990 году лабораторию, начав с создания первого в республике сорта «Дар Белоруссии» (1987г.). К настоящему времени под его руководством и авторством выведено 33 новых сорта этой культуры, посевные площади которой превысили полмиллиона гектаров в Беларуси, а сорта «Михась», «Идея», «Кристалл», «Бета», «Свислочь», «Ульяна», «Лотос», «Норманн», «Заозерье» и «Доброе» районированы и в России.

Хорошо зная проблему самообеспечения страны зерном пшеницы, Станислав Иванович в 1993 году заново, после 10-летнего перерыва, открывает селекцию яровой пшеницы. За короткое время им создано 18 новых сортов, среди которых «Дарья», «Рассвет», «Тома», «Любава», «Славянка» и «Сударыня» отнесены в группу ценных по качеству, при этом сорта «Дарья» и «Сударыня» получили широкое распространение в России, а «Рассвет» — в Украине.

Результаты научных исследований С.И. Гриба опубликованы более чем в 500 работах, в том числе 15 монографиях, книгах и учебниках.

Станислав Иванович — автор 8 изобретений и 69 районированных сортов сельскохозяйственных культур, в том числе: сахарной свеклы – 2, ячменя – 12, овса – 4, яровой пшеницы – 18, тритикале – 33. Двадцать три из этих сортов включены в Госреестры зарубежных стран. Лучшими достижениями отечественной селекции являются созданные им и под его научным руководством сорта ярового ячменя: «Зазерский-85» (рекордная урожайность в СССР в 1987 году в экспериментальной базе «Устье» Оршанского района, на площади 100 га, составила 101,4 ц/га), «Гонар», «Прима Беларуси», «Визит» и др.; овса – «Буг», «Белорусский голозерный»; озимого тритикале: «Михась», «Дубрава», «Кастусь», «Прометей», «Динамо», «Благо 16», ярового тритикале «Лана», «Узор», «Лотос», «Гелио», «Доброе»; яровой пшеницы: «Дарья», «Рассвет», «Тома», «Сударыня», «Любава», «Ладья» и др., посевы которых ежегодно превышают 1 млн. га на полях Беларуси и за ее пределами.

Возглавляя научную школу по селекции растений, С.И. Гриб подготовил 3-х докторов и 10 кандидатов наук.

Незаурядные способности Станислава Ивановича как организатора аграрной науки ярко проявились на посту руководителя Западного селекцентра по зерновым, зернобобовым и крупяным культурам (1978-1991 гг.). В это время под его руководством была осуществлена интенсификация и модернизация технологии селекционного процесса, его техническое переоснащение. Активно развивались в комплексе с академическими институтами исследования селекционного профиля по генетике, физиологии, иммунитету, искусственному климату. Построен и эффективно функционировал один из лучших в СССР фитотронно-тепличный комплекс, было проведено оснащение современной, в основном зарубежного производства, малогабаритной техникой и лабораторным оборудованием, подготовлены профессиональные кадры исследователей.

Получило широкое развитие сотрудничество между селекционными центрами в СССР, а также с ведущими селекционными учреждениями стран СЭВ (Польша, ГДР, ЧССР), Швеции, ФРГ и других стран.

В трудное постперестроечное время (1995-2002 гг.) знания и опыт организации науки С.И. Гриба были востребованы в Академии аграрных наук Республики Беларусь. Он избирается вице-президентом, затем академиком, секретарем Отделения земледелия и растениеводства. Здесь под его руководством были обобщены и опубликованы важные аналитические итоговые результаты исследований в книге «Адаптивные системы земледелия в Беларуси» (2001 год). Вместе с академиками М.М. Северневым и И.М. Богдевичем в начале ХХI века была инициирована и обоснована стратегия адаптивной интенсификации развития отрасли растениеводства в Республике Беларусь.

Станислав Иванович Гриб ведет большую общественную работу, являясь членом ученого совета НПЦ НАН Беларуси по земледелию и Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси, Национальным координатором Европейской Кооперативной Программы генетических ресурсов растений и заместителем Председателя координационного совета ГП «Генофонд растений», председателем совета НПЦ НАН Беларуси по земледелию по защите докторских диссертаций, членом совета БГСХА, заместителем председателя Белорусского общества генетиков и селекционеров, членом научного совета Фонда фундаментальных исследований, членом экспертного совета ГКНТ, членом редколлегии ряда отечественных и зарубежных журналов и научных изданий.

Заслуги С.И. Гриба признаны за рубежом – он избран иностранным членом Российской академии наук и Национальной академии аграрных наук Украины, Почетным профессором Сибирского Отделения РАН, членом ЕУКАРПИА, а также Почетным доктором БГСХА.

Награжден орденом «Знак Почета», Грамотой Верховного Совета БССР, медалями и дипломами ВДНХ СССР, Почетными грамотами НАН Беларуси, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию».

В 2018 г. ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь».

Свой юбилей Станислав Иванович встречает в расцвете творческих сил, он полон новых планов и задумок по дальнейшему обогащению белорусской нивы высокопродуктивными сортами зерновых культур, тем самым внося достойный вклад в надежное обеспечение продовольственной безопасности страны.

Новых успехов и свершений Вам, уважаемый Станислав Иванович, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Федор ПРИВАЛОВ, генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», член-корреспондент НАН Беларуси, профессор,

Василий ШЛАПУНОВ, академик НАН Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук.

Фото из архива газеты «Навука».