«Гайно-Бродня». Восстанавливая болота

Главными водными артериями Смолевичского района считаются реки Гайна, Волма, Бродня, Плиса. В междуречье рек Гайна и Бродня, в водосборе реки Усяжи, правого притока Гайны, в феврале 2015 года был создан новый гидрологический заказник местного значения. Его назвали «Гайно-Бродня». Помимо рек, он включает территорию трех озер (Великое, Святец, Малое) и примыкающего к ним лесоболотного массива, с богатой флорой и хорошей сохранностью в естественном состоянии редких растительных сообществ. Площадь заказника — около тысячи гектаров.





Труднодоступность данной местности позволила сохраниться значительному количеству редких растений и животных, занесенных в Красную книгу Беларуси. Чтобы уберечь их от исчезновения, на территории заказника «Гайно-Бродня» запрещены основные виды рубок. Он также имеет большое значение для нормализации водного режима на территории торфяных месторождений, восстановления и сохранения биологического разнообразия, возрождение болота и его биосферных функций, стабилизации водного режима озер и рек.





Животный мир представлен 20 видами млекопитающих: кабан, лось, косуля, барсук, лисица, заяц, ласка и др.. На реках — бобр, выдра, ондатра. Встречается около 120 видов птиц: коршун, сова, канюк, ястреб-тетеревятник, журавль, белый аист и т.д..





В заказнике, как уже говорилось ранее, запрещена любая деятельность, так или иначе нарушающая экологическое равновесие в биогеоценозе.

К печати подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото носят иллюстративный характер.