В Минской области проходит межрайонная переброска зерноуборочной техники. 75 комбайнов и 12 автомобилей из южных районов области направились в Воложинский, Смолевичский, Червенский и Борисовский районы, сообщает пресс-служба Минского облисполкома.

Сейчас эта техника уже работает в поле.

– На сегодняшнее утро убрано 67 % всех площадей. Намолочено 187 тысяч тонн зерна при средней урожайности 34,7 ц/га, – говорит первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь Макар. – Однако погода нас не радует: в ближайшие дни снова ожидаются дожди. Чтобы выровнять ситуацию по сбору нашего урожая на полях, было принято решение о переброске техники.

Сельскохозяйственные предприятия Клецкого, Слуцкого, Червенского, Несвижского и Столбцовского районов не отказали в помощи своим коллегам по цеху. За каждой технической единицей закреплен комбайнер и его помощник.

– Все мы делаем одно общее дело, поэтому взаимопомощь, конечно, нужна. Столбцовский район выделил 9 комбайнов и 3 автомобиля на отвозке зерна в Борисовский район. Там техника проработает ориентировочно неделю. На утро 6 августа в Столбцовском районе убрано 86% зерновых и зернобобовых культур, – рассказал заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Гаврик.

– К нам сейчас приехали 5 комбайнов и 5 автомобилей на отвозке зерна из Слуцкого района. Экипажи будут помогать нам убирать поля ОАО «Смолевичи бройлер». Это хорошо, что в Минской области есть такая практика. Все это делается обдуманно и взвешенно. Это самое главное в уборке нашего хлеба, – подчеркнул первый заместитель председателя Смолевичского райисполкома Руслан Михалевич.

По состоянию на 6 августа по общему намолоту лидируют Несвижский (125 359 тонн), Слуцкий (100 527 тонн), Копыльский (95 792 тонны), Минский (80 201 тонн), Клецкий (77 701 тонн) районы. Топ-5 по урожайности составляют Несвижский (60,0 ц с га), Дзержинский (49,0 ц с га), Клецкий (48,0 ц с га), Минский (45,0 ц с га), Молодечненский (42,0 ц с га) районы.

Всего в уборке зерновых в Минской области принимают участие 2000 зерноуборочных комбайнов, 560 зерносушильных комплексов, 2000 машин.

Область обеспечит поставки по госзаказу 185 тысяч тонн продовольственного зерна, 15 тысяч тонн пивоваренного ячменя.