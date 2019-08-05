Источник материала: Интерфакс

Ассортимент деловой одежды для школьников от предприятий концерна "Беллегпроп" к наступающему учебному году обновился на 70%, сообщила начальник управления внутренней торговли и выставочной деятельности Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров лёгкой промышленности Светлана Кахро.

"Обновление ассортиментных коллекций организаций концерна при подготовке к новому школьному сезону составило порядка 70% по отношению к общему количеству предлагаемого ассортимента для школьников", - сказала Кахро на пресс-конференции в Минске.

По ее словам, для производства и поставки одежды, обуви и кожгалантерейной продукции для учащихся, получающих общее и среднее образование, к новому учебному году выпустили новые коллекции шесть организаций швейной, четыре трикотажной и восемь кожевенно-обувной отраслей.

Кахро отметила, что предприятия швейной отрасли выпустили 360 моделей изделий, из которых 300 - абсолютно новые, а 60 – те модели, которые пользовались спросом и получили одобрение родителей и школьников. Трикотажные предприятия разработали 95 новых моделей. Организациями кожевенно-обувной отрасли школьникам предложено 356 моделей, из них 226 – новых.

По ее словам, отпускные цены по возможности сохранены на уровне 2018 года. "Предприятия отрасли при производстве одежды для школьников постарались максимально сохранить отпускные цены на уровне 2018 года. Немного (примерно на 7%) они выросли по обувным предприятиям, что связано с использованием новых видов фурнитуры, кожи, декоративных элементов, облегченной подошвы", - сказала Кахро. Так, минимальная отпускная цена на комплект одежды для мальчиков младшего и среднего возраста (пиджак, брюки, сорочки) составляет Br69,7, максимальная - Br138,6.