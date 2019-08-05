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Мингорисполком будет продавать через биржу миноритарные госдоли в АО

06.08.2019 14:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Минский горисполком  принят в члены секции фондового рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" и будет продавать через биржу принадлежащие Минску миноритарные доли в АО, сказано в сообщении Госкомитета по имуществу.

"Решением Мингорисполкома создана комиссия по проведению аукционов по продаже находящихся в собственности г.Минска акций открытых акционерных обществ в торговой системе открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа", организованы удаленные рабочие места членов комиссии Мингорисполкома", - отмечается в сообщении.

По данным ГКИ, с целью продажи на биржевых торгах сформирован предварительный перечень ОАО, из числа хозобществ, в уставных фондах которых доля г.Минска составляет менее 25%.

В ГКИ отмечают, что органы госуправления впервые будут продавать принадлежащие государству пакеты акций на биржевых торгах. "Новые механизмы реализации государственных активов позволят обеспечить прозрачность и открытость процесса торгов, равные права всех участников, привлечь широкий круг инвесторов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса", - считают в ГКИ.

Для практической реализации планов в горисполкоме разработали алгоритм действий при подготовке аукциона по продаже госпакетов акций через биржу.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский горисполком  принят в члены секции фондового рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" и будет продавать через биржу принадлежащие Минску...
 
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