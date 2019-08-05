Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2019 году

Источник материала: Интерфакс

Полностью собрать ребенка в школу в 2019 году можно будет за Br750-890 рублей, в зависимости от возраста, сообщила Наталья Мельникова замначальника управления организации торговли и общественного питания - начальник отдела потребительского рынка МАРТ Беларуси.

"В 2019 году оптимальная экипировка, включая одежду, обувь, галантерейные товары, школьно-письменные канцелярские принадлежности обойдутся для младших классов до Br750 , для старших классов до Br800-890", - рассказала Мельникова на пресс-конференции в Минске.

Она отметила, что некоторые товары можно будет купить со скидками, плюс торговые организации предлагают различные программы кредитования и рассрочки, как за счет собственных средств, так и совместно с банками. В том числе с использованием различных банковских карт.

Мельникова также сообщила, что во всех регионах Беларуси организована работа более 500 школьных базаров.

По ее словам, "реализацию товаров именно школьного ассортимента осуществляет около 6 тыс. розничных торговых объектов, сохранена практика продажи товаров школьного ассортимента в нестационарных торговых объектах, на площадках, примыкающих к торговым объектам, на рынках, а также в центральных районах городов".