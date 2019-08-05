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Евгений Прейгерман: Минск становится единственным местом, где можем собраться и поговорить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отойти от края бездны. Такую амбициозную задачу ставят перед собой участники и организаторы форума «Минский диалог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он пройдет в октябре и станет первой площадкой, где эксперты и политики высокого ранга, по сути, впервые, встретятся после выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и фактического начала новой гонки вооружений.
В условиях обостренной ситуации белорусская столица станет уникальной площадкой, где конфликтующие стороны смогут услышать позицию друг друга, а действующие политики напрямую пообщаются с экспертным сообществом. В повестке значатся вопросы урегулирования конфликта на Донбассе, информационных войн, а также инициатива «Пояс и путь». На форуме будет соблюден геополитический баланс. Пока список участников прорабатывают, но уже известно, что в Минск приедут ведущие эксперты из США, ЕС, Китая и России.
Евгений Прейгерман, директор совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Будем говорить честно, практически нет ни одной другой конференции, где люди могут собраться и поговорить друг с другом, а не друг о друге. По большому счету, Минск становится единственным местом, где мы можем собраться и таким образом поговорить.
Первый форум «Минский диалог» прошёл год назад в мае. Он собрал полтысячи участников из почти 6 десятков стран. Участие в дискуссии принял и Александр Лукашенко. Главной темой встречи тогда тоже стала безопасность в Европе. Ключевые тезисы «Минского диалога» легли в основу итоговых документов.
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Новости Беларуси. Отойти от края бездны. Такую амбициозную задачу ставят перед собой участники и организаторы форума «Минский диалог», сообщили в программе...
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