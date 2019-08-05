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Как правильно готовить и есть хачапури по-аджарски. Мастер-класс шеф-повара

06.08.2019 15:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Праздник «Тбилисоба» проводится в Минске с 2015 года. Тина не пропустила ни одного. Каждый раз она приоткрывает гостям секреты национальной кухни. Как правильно готовить, а главное, есть аджарский хачапури, шеф-повар рассказала и показала в программе «Большой город».

Как правильно готовить и есть хачапури по-аджарски. Мастер-класс шеф-повара

Тина Гучуа, шеф-повар грузинского ресторана:
Для теста нам обязательно нужны дрожжи, тёплая вода, мука и соль. Надо приготовить его до такого мягкого и нежного состояния, чтобы оно не было твёрдое. И начинаем делать лодочку таким образом. В хвостиках надо нажимать достаточно, чтобы при выпекании они не раскрылись.

Аджарский хачапури Тина готовит полностью из белорусских продуктов, но с одним «но». Имеретинский сыр, который здесь не купить, а везти из Грузии дорого, ей готовят фермеры по спецзаказу. Обычным хозяйкам такого деликатеса на прилавках не найти. Шеф предлагает альтернативу.

Как правильно готовить и есть хачапури по-аджарски. Мастер-класс шеф-повара

Тина Гучуа:
Брынзу с жирным творогом можно заменить, потому что сыр должен быть солоноватым, он должен быть сливочным, но несладким, обязательно солёным.

Приготовить аджарский хачапури – полдела. Его ещё надо правильно съесть.

Как правильно готовить и есть хачапури по-аджарски. Мастер-класс шеф-повара

Тина Гучуа:
Чтобы правильно есть хачапури по-аджарски, обязательно надо отломать хвостик хачапури. Этим хвостиком всё это – яйца, сыр и масло – перемешивать, такая однородная масса чтобы приготовилась. И потом постепенно его макать туда и есть. Ни в коем случае не рекомендуется его резать, потому что сыр потечёт.

Люди в материале: Тина Гучуа
 
Теги: Минск
 
 
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Праздник «Тбилисоба» проводится в Минске с 2015 года. Тина не пропустила ни одного. Каждый раз она приоткрывает гостям секреты национальной кухни. Как правильно...
 
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