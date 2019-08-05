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Как правильно готовить и есть хачапури по-аджарски. Мастер-класс шеф-повара
Источник материала: СТВ
Праздник «Тбилисоба» проводится в Минске с 2015 года. Тина не пропустила ни одного. Каждый раз она приоткрывает гостям секреты национальной кухни. Как правильно готовить, а главное, есть аджарский хачапури, шеф-повар рассказала и показала в программе
Аджарский хачапури Тина готовит полностью из белорусских продуктов, но с одним «но». Имеретинский сыр, который здесь не купить, а везти из Грузии дорого, ей готовят фермеры по спецзаказу. Обычным хозяйкам такого деликатеса на прилавках не найти. Шеф предлагает альтернативу.
Приготовить аджарский хачапури – полдела. Его ещё надо правильно съесть.
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Праздник «Тбилисоба» проводится в Минске с 2015 года. Тина не пропустила ни одного. Каждый раз она приоткрывает гостям секреты национальной кухни. Как правильно...
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