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Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе Торонто
Источник материала: СТВ
Новости Канады. Вслед за массовыми расстрелами в США выстрелы звучат в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ночном клубе Торонто ранения от рук неизвестного мужчины получили 7 человек. Некоторым потребовалась госпитализация. За жизнь одного из пострадавших борются медики.
Известно, что на вечеринке, где присутствовали около 250 человек, произошёл конфликт, после чего раздались выстрелы.
Полиция пока не обнародовала информацию о предполагаемом стрелке. Нападавший остаётся на свободе.
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Новости Канады. Вслед за массовыми расстрелами в США выстрелы звучат в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ночном клубе Торонто ранения от рук...
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