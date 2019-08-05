Источник материала: СТВ

Левые повороты с проспекта Дзержинского на Уманскую и Щорса возвращать не планируется, рассказали в программе «Большой город» . Реорганизация движения здесь была связана с транспортным обслуживанием гостей и участников II Европейских игр. И отлично зарекомендовала себя. Пропускная способность на перекрёстках значительно увеличивается. А с учётом светофорного регулирования, движение здесь обходится без серьёзных пробок.