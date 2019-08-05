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Левые повороты с проспекта Дзержинского на Уманскую и Щорса возвращать не планируется
Источник материала: СТВ
Левые повороты с проспекта Дзержинского на Уманскую и Щорса возвращать не планируется, рассказали в программе
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Левые повороты с проспекта Дзержинского на Уманскую и Щорса возвращать не планируется, рассказали в программе «Большой город». Реорганизация движения здесь была...
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